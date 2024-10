Shock en Televisa: Irina Baeva revela en 'Venga la Alegría' si volvió con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido captados juntos, Irina Baeva acaba de romper el silencio con respecto a si existe o no una reconciliación con su expareja, Gabriel Soto, pues tras haber sido abordada por diferentes medios de comunicación, como Venga la Alegría, fue muy tajante al respecto a la pregunta de si volvió con el actor de Televisa, dejando en shock a todos con su reacción. Hace tres meses que Soto confirmó su separación de la actriz rusa.

En el mes de julio, millones se llevaron la sorpresa de que Soto y Baeva terminaban su relación sentimental tras más de cinco años juntos. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Gabriel declaró que fue de mutuo acuerdo, sin embargo, la actriz de Vino el Amor negó rotundamente que esto fuera así, asegurando que le tomó por sorpresa y hasta confesó que se habían casado en el mes de marzo de este 2024.

Desde que se creó un gran escándalo por las declaraciones contradictorias por ambas partes, ambos decidieron guardar silencio sobre su romance y no se habían topado. Pero hace una semana Con Permiso captó a la expareja cenando juntos, y en Chisme No Like afirmaron que su reunión fue para reconciliarse y tener relaciones íntimas una vez más: "Gabriel Soto, su nueva pareja que esta noche está yendo a comer a su casa, que ya volvieron a tener relaciones en su casa, se trata de Irina Baeva, Gabriel vuelve con Irina y se están reencontrando".

Ante esta situación, la estrella de Aventurera al ser captada por el matutino de TV Azteca, fue inmediatamente cuestionada por esta situación y si es verdad que estaban buscando una reconciliación, a lo que ella simplemente agradeció a la prensa por estar al pendiente de su carrera y recibirla en el aeropuerto una vez más, pero que no tenía nada que decir sobre este reencuentro: "Nada que comentar. Muchas gracias chicos de verdad por estar aquí".

Finalmente, después de negarse a hablar sobre el ex de Geraldine Bazán, Irina negó rotundamente que ella tenga problemas con Juan Osorio y que este le haya quedado a deber dinero por su participación en la obra de teatro ya mencionada, afirmando que ella tiene datos diferentes: "No, para nada. Mira, en primer lugar, creo que no es como un tema del que me toca hablar ni me incumbe ni nada. Ahora sí que, muchas veces la información no es verídica. No te puedo decir ni si sí, ni si no, ningún comentario al respecto".

Fuente: Tribuna del Yaqui