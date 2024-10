Shock en Televisa: Tras filtrarse muerte de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel estremece con trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Dinastía Pinal ha enfrentado polémica tras polémica a través de los años, sobre todo en los últimos meses. Desde la deteriorada salud de Silvia Pinal, a quien a sus 93 años la han dado por muerta en varias ocasiones debido a sus múltiples visitas al hospital, hasta la reciente caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la CDMX. Uno de los escándalos más fuertes fue cuando se le acusó a Sylvia Pasquel de presuntamente proponer la eutanasia a su madre, lo que hizo que saliera a desmentirlo.

Pasquel, quien es media hermana de Alejandra y Enrique Guzmán (a quien su madre procreó con su exesposo, el cantante Enrique Guzmán), ahora aclara otro de los secretos familiares más controversiales dentro de la dinastía. La actriz de telenovelas de Televisa como Qué pobres tan ricos y Amarte es mi pecado, se sinceró con el conductor Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión y reveló si es verdad que Enrique violentaba a Silvia cuando estaban casados.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal

Como se recordará, Televisa lanzó una polémica serie autobiográfica de la famosa actriz en 2019 llamada Silvia Pinal, frente a ti, donde mostraban escenas bastante duras en las cuales el personaje de Enrique (quien es 11 años menor que la artista) violentaba al de Silvia al estar casada y cuando sus hijos eran pequeños. El matrimonio entre ambos se dio en 1967 y duró 9 años. Ambos se divorciaron en 1976 en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar. Esto también fue documentado en el libro de su madre, Esta soy yo.

Al ser cuestionada sobre este tema de violencia en la entrevista, la cual fue grabada hace más de 4 años pero fue publicada de nuevo este fin de semana en el canal de la televisora, Pasquel dijo: "Son situaciones que no me gusta hablar porque están de por medio mis hermanos y al final del día él es papá de mis hermanos y yo no quiero lastimar a mis hermanos", señaló, dejando entrever que sí lo vivieron todos pero ella no hablará al respecto porque no le corresponde.

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel

"Ellos lo vivieron conmigo, ellos saben lo que pasó, somos testigos de lo que pasaba pero yo lo que he evitado es hablarlo porque al final del día no quiero lastimarlos. No es bonito, no me gustaría que mis hermanos hablaran mal de mi papá... por eso siempre me mantengo al margen en ese tema porque al final del día a quien le corresponde hablarlo es a quien lo vivió en carne propia. Si mi mamá se decidió hacerlo en un libro o ahora en la serie pues es ella quien tiene el derecho a hacerlo", finalizó.

