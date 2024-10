¿Tiene cáncer? Paulina Mercado confirma su salida de 'Sale el Sol' por nuevo problema de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de la cadena Imagen TV se encuentra en shock debido a que este lunes 14 de octubre la famosa conductora Paulina Mercado reapareció ante las cámaras y compartió una triste noticia sobre su salud. Luego de que semanas atrás la sometieran a una delicada cirugía para extirparle un tumor en la garganta, la presentadora anunció que enfrenta otro problema de salud y que por ello permanecerá retirada de la TV un tiempo.

Como se recordará, fue a finales del mes de septiembre que Paulina compartió con sus seguidores que la habían diagnosticado con cáncer de garganta y dijo que sería intervenida quirúrgicamente para extirparle el tumor maligno. Aunque por fortuna la operación fue un éxito y ella está libre de cáncer, esta mañana de lunes regresó al programa Sale el Sol solo para anunciar que su ausencia se prolongaría unas semanas más.

Con muy poca fuerza en la voz, así dio la noticia la novia del galán argentino Juan Soler: "Es un silencio que tengo que hacer en este momento para escucharme, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, estoy echándole muchas ganas, para poder hablar, expresar lo que tantas ganas tengo de decir", expresó Mercado, quien también trabajó para TV Azteca muchos años.

Paulina Mercado confirmó su salida de 'Sale el Sol'

Paulina explicó que aunque tiene indicaciones para no hablar mucho y no forzar su voz, ella creyó importante presentarse en el foro para dar la noticia al público: "Me porté mal nada más este día, porque para mí es importante conectar con usted y con toda la gente que está en casa... Me voy a tomar un tiempo más, pero voy a estar conectada con ustedes, voy a hacer mis terapias para poder gritarles 'los quiero'".

También aprovechó para enviar un mensaje a otras personas que están librando una situación similar: "Quiero decirle a la gente que vive una batalla así que van a estar bien... y no se van a deshacer tan fácil de mí": Finalmente, Mercado reiteró que se encuentra libre de cáncer luego de la operación a la que fue sometida: "Esta batalla está totalmente ganada, sobre todo la batalla del corazón y de la mente, porque hoy veo la vida totalmente distinta".

