Tras fracaso en 'VLA' y 'veto' de Televisa, actor llegaría a Imagen TV; se uniría a 'SES'

Ciudad de México.- En medio de uno de sus momentos más complicados, tras enfrentar tremendo fracaso en su paso por Venga la Alegría y su supuesto veto en Televisa, por burlas a sus mejores programas y celebridades, el actor originario de Argentina, Agustín Fernández, al parecer estaría a punto de darle un giro a las malas noticias y ahora llegaría a Imagen TV con una nueva oportunidad laboral y posiblemente se una a Sale el Sol, según rumores.

Hace más de 10 años que Fernández llegó a México de la mano de TV Azteca, pues fue uno de los elegidos de Magda Rodríguez, para formar parte de la temporada que se encargó de producir de Enamorándonos. En dicha década en territorio mexicano, Agustín formó parte del proyecto amoroso del Ajusco, hasta que Rodríguez se la llevó a la empresa San Ángel con el reality deportivo, Guerreros 2020, y fugaces participaciones en Hoy, hasta que regresó a su primera casa.

En su regreso a TV Azteca, el argentino se integró al reality Quiero Cantar, que crearon en Venga la Alegría, para hacerle la competencia al matutino de Andrea Rodríguez, sin embargo, su participación fue constantemente criticada y descalificada por los fans, ya que no sabía cantar, tenía errores y en una ocasión hizo trampa, siendo eliminado y olvidado por la televisora. Poco después regresó a Televisa de la mano de Andrea y formó parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, ganándose el amor del público y el aprecio de la productora.

Lamentablemente, dicho apreció se volvió una decepción para la tía de Andrea Escalona y le cerró las puertas de su programa, y al parecer de la televisora, ante su paso por La Casa de los Famosos México, ya que este se burló del matutino ya mencionado y de varios de sus presentadores, por lo que Rodríguez se niega a trabajar con él: "Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue".

Ante estas perdidas de oportunidades, todo parece indicar que el actor de Bola de Locos podría tener una luz de esperanza en Imagen TV, gracias a Dio Lluberes, quien le dio su oportunidad en Venga la Alegría cuando fue su productor. Esto pues ahora que es parte de la producción de Sale el Sol, se ha comenzado a señalar que podría estar haciendo ajustes en el elenco para integrar de alguna forma al galán argentino y próximamente ser compañero de Gustavo Adolfo Infante.

Dichas especulaciones han nacido debido a que recientemente Rafael Serdán ha compartido a través de su cuenta de Instagram, varias fotografías del festejo de cumpleaños de Dio, en las que se puede ver a varios integrantes de Sale el Sol, como Joana Vega-Biestro, el propio Rafa y demás. Hasta el momento dicha información es mera especulación, ya que ninguno ha salido a hablar al respecto, pero se espera que pronto se aclare la situación.

