Tras noticia de la salida de Leire Martínez, fans arremeten contra La Oreja de Van Gogh

Comparta este artículo

Madrid, España.- Parece que fue ayer cuando Amaia Montero anunció que abandonaría a La Oreja de Van Gogh para iniciar con su propia carrera como solista, en aquel entonces, muchas cejas se levantaron cuando la agrupación anunció que continuaría, aunque con otra vocalista, lo cual provocó que les llovieran cientos de críticas, puesto la gente (que usualmente no está acostumbrada a los cambios) consideraba que la nueva adición no podría llenar los zapatos de la anterior artista.

Grande fue la sorpresa, para más de uno, cuando la banda lanzó Jueves con la voz de Leire Martínez, quien logró conquistar los corazones del público con su propio talento; sin embargo, a lo largo de los últimos 17 años, la famosa no dejó de recibir mensajes en los que era comparada con Amaia, hecho del que si bien, nunca se quejó, la realidad es que los seguidores de la famosa no dejaron pasar por desapercibido, en especial ahora, que la banda lanzó un comunicado donde confirman que su vocalista se marcha.

Tal y como te comentamos horas antes, en TRIBUNA, la banda anunció la triste noticia a través de un comunicado en el que dejaban en claro que, el motivo por el que Leire abandonaba su puesto en la agrupación, era porque no lograron ponerse de acuerdo con respecto a cómo llevar la banda: “La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo.”

Fans arremeten contra La Oreja de Van Gogh

Créditos: Instagram @laorejadevangogh

Es bajo este contexto que los fans de Leire se aglomeraron en la última publicación de Martínez, en Instagram, donde precisamente se puede ver un reel sobre su presentación final. Sus seguidores no pararon de enviarle mensajes de apoyo a la cantante, a quien le indicaron que, debido a que dedicó 17 años de su vida a la banda, no merecía que la agrupación la corriera de la manera en la que lo hizo, puesto consideran que fue de una forma abrupta.

Fans muestran su apoyo a Leire Martínez

Créditos: Instagram @leiremo_oficial

Comentarios como “No te mereces esa salida y ese comunicado, estamos contigo”, “Lo único que me alegra de todo esto es que ya no vas a tener que aguantar a esos trolls que no te dejaron en paz ni 1 segundo en estos 17 años”, “Leire te queremos mucho los fans de La Oreja, no estás sola”, “Leire has sido la luz y vida de esots 17 años, no puede terminar acá” llenaron la red social de la afamada celebridad. Cabe señalar que, hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre su salida de la banda.

Fuentes: Tribuna