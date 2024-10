Adiós amor: Tras cáncer y perder la voz, conductora de 'Sale el Sol' deja carta a su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse enterado de que padece cáncer y perdiera la voz ante una cirugía delicada, recientemente la querida presentadora de Sale el Sol y actriz, Paulina Mercado, acaba de revelar que de le dejó una carta a su novio, el galán de melodramas, Juan Soler, a modo de una despedida romántica y con mucho significado antes de su paso por el quirófano, pero no como un adiós amor, sino como un hasta luego.

Hace un par de semanas que en Imagen TV dejaron en conmoción a sus miles de espectadores, pues en pleno programa en vivo de Sale el Sol, los presentadores revelaron que Mercado estaba ausente pues sería sometida a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno que le habían detectado en el cuello. La conductora apareció por videollamada en la que afirmó que estaba bien, tranquila y lista para enfrentarse al quirófano.

Ahora, tras su intervención quirúrgica, Paulina brindó una entrevista a TV Notas en la que ha afirmado que tomó el diagnostico con todo el amor que pudo: "Opté por no pelearme con el nombre 'cáncer'. Escuchar esa palabra da temor. Abracé el proceso con amor, dándole la bienvenida", señalando que al inicio pensaron que era maligno por su forma, pero al final resultó ser benigno: "El tumor resultó ser benigno. Se había pensado que era maligno, ya que estaba envuelto en una capa de calcio muy gruesa. Estaba como fosilizado. Era muy duro. Lo supieron hasta que me lo extirparon". Aun desconocen el porque se formó.

La también actriz declaró que a diario meditó y trabajo para mantener una gran actitud y no dejarse vencer, señalando que el enfermarse no es algo que se elije, pero sí se puede controlar como lo tomamos y la actitud es gran parte para salir adelante. Con respecto a la perdida de su voz, señaló que es normal que unos días no pudiera hablar, pues al sacar el tumor lastimaron un poco las cuerdas, pero que ya está en tratamiento: "Me dicen que la tiroides producía demasiado calcio. El tumor que tuve en la cabeza no tiene nada que ver con esto. Es el segundo que tengo, por lo que debo realizarme exámenes cada cierto tiempo".

Finalmente, declaró que el actor de La Mexicana y EL Güero ha sido su mayor motor en estos momentos, que se han unido mucho y antes de ser sometida a cirugía le escribió una carta y se la dejó con su hermana, junto a una brújula, destacando que es porque él ha estado para ella, nunca la deja sola en las citas médicas y le ha dado paz: "Él siempre ha andado en moto guiando a muchos en los caminos más difíciles. Es la brújula de todo su grupo. Le escribí que es la brújula de mi vida. Que yo iba a estar bien para seguirlo. Para estar juntos en todos los caminos que nos faltan por vivir".

