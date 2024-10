Al borde de la muerte: Conductor de Imagen TV sufre atentado armado; hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado al borde la muerte, el reconocido presentador de Imagen TV y periodista, Ciro Gómez Leyva, recientemente ha brindado una entrevista reveladora, en la que por primera vez ha afirmado que su atentado armado para tratar de matarlo, fue un momento culminante en su vida que le ha hecho reflexionar mucho, haciendo una dura confesión de esta situación tan complicada.

El pasado 15 de diciembre del 2022, el mundo del espectáculo y de la seguridad quedaron en completo shock, cuando se difundió por todas partes que Gómez Leyva fue atacado por un grupo armado que disparó en alrededor de nueve ocasiones, contra su camioneta a quemarropa, mientras que estaba cerca de su domicilio. El periodista logró salir con vida debido a que tiene vidrios blindados en su camioneta, que las balas no pudieron atravesar, salvándose de milagro.

Tras este impactante atentado contra su vida, Ciro no dio muchas declaraciones al respecto de esta situación, hasta este momento, en el que brindó una exclusiva para el programa En El Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura, donde le señaló a Gustavo Adolfo Infante que todavía tiene sus dudas sobre su justicia y que no cree que en algún momento se sepa verdaderamente quién estuvo detrás de su intento de asesinato.

De igual forma, Ciro destacó que él no se siente arrepentido sobre dudar de la justicia, pero sí de haber pensado con la cabeza caliente y no con la mente fría, al momento de haber culpado a Andrés Manuel López Obrador, sobre dicho atentado contra su vida, mencionando que "a un amigo no se le dispara a la cabeza", destacando que no tiene las pruebas para culpar a alguien y de seguro nunca sabrá que pasó realmente: "No culpo a nadie, no exonero a nadie", concluyó con respecto a los culpables de sus casi últimos momentos de vida.

Finalmente, negó rotundamente el que su relación con el exmandatario del país mexicano, mejor conocido como AMLO, sea de una amistad o una cercanía cerrada, pues en realidad aunque en el pasado fueron cordiales y tuvieron una buena comunicación, la realidad es que las cosas no terminaron del todo bien y el periodista mencionó que actualmente no es de esa manera, y hasta exclamó que no siente que tendrá fin en su sexenio con la llegada de Claudia Sheinbaun al poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui