¿David Zepeda es gay? Aracely Arámbula revela porqué no puede ser novia del galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de David Zepeda de nueva cuenta se encuentra sumergido en una fuerte controversia ya que recientemente la actriz Aracely Arámbula confesó la verdadera razón por la que no puede ser novia del reconocido protagonista de telenovelas de Televisa. Como se recordará, el actor sonorense siempre ha estado rodeado de un fuerte misterio en cuanto a sus preferencias sexuales, pues varios han asegurado que es gay.

¿La razón? Zepeda ha roto el molde que siguen muchas personas, ya que a sus 51 años se mantiene soltero, jamás se ha casado ni tampoco ha tenido hijos, además de que es muy reservado con su vida sentimental y aunque ha sido relacionado a varias mujeres, su única expareja oficial es la actriz Lina Radwan. Además, nadie olvida cuando hace algunos años se aseguró que el nacido en Nogales presuntamente fue pareja de Daniel Urquiza, el fallecido estilista de las estrellas.

David Zepeda presuntamente fue pareja de Daniel Urquiza

Actualmente David se encuentra protagonizando el musical Perfume de Gardenia junto a la guapísima Aracely Arámbula y se les ha vinculado sentimentalmente debido a que han aparecido muy juntitos en las presentaciones a la prensa e incluso protagonizaron un beso fuera del escenario. Sin embargo, la guapísima actriz ya salió a dejar en claro porque no podría tener una relación con el actor sonorense.

¿Confirmó que es gay? No, resulta que la ex de Luis Miguel mandó a la friendzone a Zepeda y explicó que entre ellos solo hay una bonita amistad: "Lo que pasa es que David y yo nos amamos, es el prototipo de galán para todas las chicas, es un rey, un caballero, un tipazo, pero solo somos buenos amigos". Asimismo, Arámbula confesó que ella y el actor disfrutan del shippeo que les han hecho sus fans: "Hay una química muy bonita, pero nos encanta la reacción del público".

Y cuando le preguntaron si estaba buscando el amor, Arámbula respondió: "Le declaro mi amor a David". No obstante, la conocida 'Chule' aclaró que por el momento no tenía tiempo para enamorarse: "Cállate, no estoy buscando nada, entre mis hijos maravillosos, son lo principal, tengo muchos perrhijos, más los que ayudamos en la fundación, ¡no, no!", expresó la también cantante y modelo.

Fuente: Tribuna