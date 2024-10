¿Divorcio en Televisa? Captan a Ariadne Díaz besando a José Ron; envía mensaje a Marcus Ornellas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 15 de octubre la guapísima actriz Ariadne Díaz y el reconocido intérprete José Ron se apoderaron de la atención de la prensa luego de que los captaran dándose un apasionado beso fuera de las grabaciones de su nuevo melodrama en Televisa, Papás por conveniencia. Como se recordará estos artistas tienen un conocido pasado amoroso, pues antes de que ella se casara con Marcus Ornellas fueron pareja.

Como se sabe, la protagonista de telenovelas Muchachitas como tú, La Malquerida y La doble vida de Estela Carrillo y el originario de Brasil mantienen una relación amorosa desde el año 2015 y si bien no están casados, ya son marido y mujer porque tienen un pequeño hijo en común. Este año los fans de la pareja se llevaron una tremenda sorpresa luego de enterarse que Ariadne se reencontraría con su exnovio para la grabación de un nuevo melodrama en Televisa.

Este martes la productora Rosy Ocampo convocó a los medios a la presentación oficial de la novela que ya está próxima a estrenarse y sorprendió a todos al realizar varios sketches para presentar adelantos de la trama. En el avance que actuaron Díaz y Ron hubo un momento que dejó boquiabiertos a los presentes y es que los actores se dieron tremendo beso ante la mirada de todos, por lo que muchos están pesando que pronto podrían dar la sorpresa de reconciliarse.

Los clips del momento del beso entre el tapatío y la guapísima actriz se volvieron virales de inmediato y ahora José ya rompió el silencio acerca de esta situación. Ante las cámaras de diversos reporteros como Berenice Ortiz, el galán y cantante aseguró que él tiene una excelente relación con Marcus Ornellas, por lo que queda descartado que haya algo más con Ariadne: "El tiempo pasa y creo que lo más importante es eso, ser maduros, ser adultos y qué padre llevarnos bien", declaró.

Y para comprobar que no tiene ningún problema con Marcus, José contó que tuvieron la oportunidad de viajar juntos a Valle de Bravo, lo cual ha beneficiado su química con Ariadne en las grabaciones: "Creo que es muy bonito y creo que esa parte de que nos llevamos bien a Ari le da una tranquilidad y hace que haya otro tipo de armonía para que estemos conectados con la historia, todo fluye diferente".

Y cuando la prensa le preguntó sobre cómo había logrado llevarse también con su exnovia, Ron únicamente respondió: "No sé qué decirte, no hay fórmula, yo creo que no me gusta quedarme en cosas atoradas y si no funciona algo, pues vete, hay que ser sinceros". Finalmente, el actor también recordó que Díaz no ha sido la única compañera con la que lo relacionaron sentimentalmente y recordó que en su pasado proyecto, El Gallo de Oro, vivió algo similar.

Pues nada, con Lucero hicimos una armonía especial y para mí fue un regalo, fue muy especial trabajar con Lucero".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz