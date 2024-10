Está en coma: Reportan al borde de la muerte a conductor de Televisa por terrible accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber enfrentado problemas renales, el reconocido conductor de Televisa y polémico comediante, El Kampayaso, se encuentra hospitalizado, y según recientes informes, después de que desgraciadamente se encontrara al borde de la muerte, actualmente está en coma después de que en medio de su recuperación y otras complicaciones en su estado de salud, sufriera un terrible accidente cerebrovascular.

En el año del 2022, se informó que el reconocido comediante y participante de programas como Guerra de Chistes y Noches Con Platanito, estaba delicado de salud y necesitaba de un trasplante de riñón, a causa de su insuficiencia renal. Tras enfrentar estos problemas con su riñón, a inicios de este 2024 regresó al nosocomio y su hermana, Alicia del Valle, reveló que estaba cada vez peor: "Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis".

Ahora, a casi un año de sus complicaciones, la noche del pasado lunes 14 de octubre se informó en De Primera Mano que una vez más, Eleazar del Valle, nombre real del también actor, se encuentra hospitalizado, pero mucho más grave que en anteriores ocasiones, incluso se reportó que estuvo a punto de perder la vida a causa de que sufrió un evento cerebrovascular, que es una especia de derrame, el cual lo dejó en estado de coma y luchando por no morir.

El Kompayaso estaría grave. Internet

La sobrina del comediante, Ximena Santamaría, en la entrevista que le brindó a Gustavo Adolfo Infante, declaró que se encuentra en medicamento que lo deja dormido mientras que sana por el mencionado accidente, destacando que podría enfrentar severos problemas: "Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta".

Según la sobrina del expresentador de Chisme No Like, no se sabe que tan delicada es la situación de este, debido a que al poder ser un derrame o infarto cerebral, creen que podría despertar con algún daño irreversible, por lo que le han dado un "diagnostico reservado" y no pueden decirle nada contundente con la situación. Al parecer este martes 15 de octubre le bajaran los sedantes para ver si despierta y que tipo de consecuencias hubo.

Fuente: Tribuna del Yaqui