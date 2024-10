Falleció en accidente: Actriz sufre inesperada muerte; estremece a Televisa con dolorosa confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa y que el pasado 2023 regresó a las filas de TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores ya que al reaparecer en la empresa de San Ángel hizo una desgarradora confesión. La famosa intérprete de novelas dejó estremecido al público al romper en llanto en vivo mientras hablaba de la dolorosa muerte que sufrió años atrás.

Se trata de la guapísima Fabiola Campomanes, quien empezó su carrera en el Canal de Las Estrellas en 1993 cuando actuó en Los parientes pobres y luego estuvo en otros melodramas como Duelo de Pasiones, Las tontas no van al cielo, Teresa, Mi corazón es tuyo y Amorcito corazón. Debido a que no tiene exclusividad, ha trabajado en otras compañías como la televisora del Ajusco concursando en MasterChef Celebrity México.

Fabiola Campomanes, actriz y conductora mexicana

Recientemente Fabiola fue invitada del conductor Yordi Rosado en su programa De noche... todo pasa, que se transmite por Unicable, e hizo fuertes declaraciones ante las cámaras. La guapa artista mexicana no contuvo las lágrimas al revelar los duros momentos que vivió en el pasado tras finalizar una relación tóxica, la cual la obligó a trabajar en su persona y así darse cuenta de los temas personales que ella estaba arrastrando.

A mí esa relación me puso en un lugar súper vulnerable y me fui no a señalarlo a él, sino a señalarme a mí primero y me di cuenta que no había sido la primera relación (tóxica)".

Además de revelar que tuvo otra noviazgo con violencia psicológica y hasta física, la actriz explicó: "Pude entenderme yéndome hasta niña, ves las telenovelas y a Walt Disney y estás aspirando a tener ese amor que no existe, que no conoces". Campomanes fue sincera y declaró que ella tenía muchas heridas de abandono debido a las pérdidas que sufrió como la muerte de su hermano o el fallecimiento del padre de su hija.

La intérprete mexicana de 52 años ha contado que jamás sintió dolor más grande que cuando perdió a su pareja, quien murió en un trágico accidente, ya que en esa época ella recién se había enterado que estaba embarazada de su hija Sofía. "Soy eso, me di cuenta que había sido una niña abandonada, ni sentí ese soporte de ser aceptada, tuve muchas pérdidas, perdí al papá de mi hija, perdí a mi hermano", narró llorando y con la voz entre cortada.

Perdí varias figuras de hombre y eso lo vives como abandono".

Pese a todo el dolor, Fabiola mencionó que se siente agradecida de haber atravesado estos momentos ya que se volvió una persona más sensible: "No lo expresaba porque tenía miedo a esto, que me viera llorar, el mundo de emociones, pero cuando te guardas, no puedes sanar... lo más bonito que me enseñó es 'eso eres Fabiola'", contó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable