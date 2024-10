"Falta clase": Andrea Legarreta humilla a stylist de Briggitte tras pleito con Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se armara tremenda polémica, finalmente Andrea Legarreta ha dado su opinión con respecto al tremendo pleito público que se generó entre Laustyling, como se conoce a la estilista de Briggitte Bozzo, y la tan querida actriz y cantante, Gala Montes. La presentadora no tuvo reparo al momento de humillar a la stylist de la actriz de Televisa en vivo del programa Hoy, asegurando que "le falta clase" al momento de vestir a la joven.

La actriz de Vivir de Amor sigue firme en demostrar que no se deja insultar por nadie, por lo que cuando Laura compartió que supuestamente Gala le entregaba la ropa como si fuera "basura", esta salió a defenderse y hablar de la situación, generando mucha polémica. Se llegó a decir que esto acabaría con las 'Chicas Superponedoras', situación que ambas negaron, pero Briggitte no le dio la espalda a su stylist que es amiga también de hace tiempo.

Aunque esto pasó en la segunda semana fuera de La Casa de los Famosos México, es hasta ahora que se tocó el tema en el matutino de antes mencionado, debido a que pasaron una entrevista en las que Mario Bezares habla de la situación y asegura que no hay polémica entre ellas. Ante esta situación, Galilea Montijo se dijo preocupada de lo que pasaba entre ellas, a lo que Legarreta declaró que fue un tema con Laura solamente.

Tania Rincón le explicó que la stylist acusó a Montes de regresarle la ropa "feita", a lo que Andrea aclaró un poco más el tema, recalcando que en su opinión, le parecía bien que la actriz de Vivir de Amor ya no tenga tratos con ella, pues sentía que no le ponía cosas tan bonitas como ella merecía: "Como echa bolas, entonces creo que Briggitte había opinado, pero no están peleadas y aquí entre nos, qué bueno que ya no trabaja con esa stylist, está bonito lo que pone, pero no tanto".

Ante esto, declaró que la actriz de El Señor de los Cielos es una mujer "preciosa" y que con lo que se ponga es "una princesa", pero que debía de admitir que lo que "lo que le mandaban había unas cosas muy raras". Agregando su opinión, Martha Figueroa señaló que le faltaba tela a la ropa, bromeando un poco sobre el hecho de que Montijo iba en short, pero que en Gala era mejor usar un poco más de tela para que se vea "sexy" y "elegante" al mismo tiempo.

Finalmente, la actriz de Vivan Los Niños señaló que puede usar ropa con poca tela, pero que hay manera de usarla y que puede destacar esa sensualidad que la caracteriza, pero sin perder esa elegancia que también tiene, comparándola con Dua Lipa: "Yo creo que Gala que es tan sensual, la podrían poner como tipo Dua Lipa, pero que consiga alguien que la ponga así, como sexy, pero con clase, pero yo creo que así. No conozco a la stylist pero a lo mejor tiene más ropa más bonita".

