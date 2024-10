Karime Pindter llega a 'Sale el Sol' con fuerte confesión de Gala Montes y sus proyectos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por su gira de medios, Karime Pindter se ha vuelto tendencia en redes sociales ante su tan esperada llegada a Sale el Sol, donde no decepcionó a sus millones de fans y triunfó como en estas últimas semanas, pues además de hablar de sus futuros proyectos, pronunciarse sobre su pasado tan criticado, también hizo una fuerte confesión con respecto a su relación con la joven actriz y cantante, Gala Montes.

En tan solo dos días, Karime va a estrenar su primer stand up, De La Mano Del Señor, por lo cual ha estado realizando una gira de medios, pasando por diferentes programas lejos de Televisa. Este martes 15 de octubre tocó el turno de presentarse en el matutino anteriormente mencionado, en el que causó tal revuelo por su autenticidad que se convirtió en tendencia en redes sociales casi de inmediato.

Como se ha demostrado desde su participación en La Casa de los Famosos México, la joven conocida como la 'Matrioshka', fue fiel a su estilo único, sacando chistes de la nada, comentarios simpáticos que hicieron reír a los presentes, sacó los pasos prohibidos y realizó algunas confesiones, entre la que destacó el tema del Garime. La influencer expresó que podría ser que se haga una sincera relación con Montes, pero que por el momento estaba "en la banca castigada" porque no iría a su premiere de estreno el próximo 16 de octubre.

De la misma manera, le cuestionaron sobre el tema de Adrián Marcelo y que está arremetiendo una vez en contra de Gala, la exintegrante de Acapulco Shore declaró que no ha visto sus declaraciones, pero que solo puede decir que la famosa actriz es un "mujeres que se defiende muy bien", y por supuesto que va a estar apoyándola y para lo que necesite en todo momento, restándole importancia al presentador regiomontano.

Por otro lado, al mencionar su show de stand up, cuando Gustavo Adolfo Infante le cuestionó que es lo que podían esperar declaró que: "es una sátira de mis veinte de donde vengo de mi época de rockstar de Acapulco, de todo lo vivido para abrazar ese pasado que me juzgaron mucho y le di la vuelta y me burló de mi". Tras esto, dejó en claro que siempre que se luche por ello, uno siempre puede llegar a cumplir sus metas.

Fuente: Tribuna del Yaqui