Llanto en TV Azteca: Tras cáncer, Lolita Cortés estremece con confesión y sufre triste muerte

Ciudad de México.- El público de TV Azteca quedó en shock luego de que este martes 15 de octubre el programa Venga la Alegría transmitiera una triste entrevista de la actriz y cantante Lolita Cortés, quien el pasado 2023 recibió la lamentable noticia de que tenía cáncer de mama. Recientemente la jueza del reality La Academia apareció ante las cámaras haciendo una dolorosa confesión sobre su muerte y además habló de la pérdida que sufrió hace años y que sigue sin superar.

Como se recordará, en 2023 la exestrella de Televisa decidió contar que estaba luchando contra el cáncer a través de una entrevista exclusiva en VLA, donde incluso relato que se había sometido a una doble mastectomía (extirpación de senos), para librar su batalla. Después de tomar medicamentos y que este 2024 le retiraran el útero, Lola se encuentra en remisión y completamente sana, sin embargo, teme morir.

En una entrevista con diversos medios, entre ellos VLA, la compañera de Arturo López Gavito declaró que había regresado el cáncer a su vida, pero no porque tenga la enfermedad, sino porque no ha dejado de pensar en ella. Cortés explicó que tuvo que volver a terapia para tratar este posible trauma y admitió que tiene mucho miedo a morir: "Regresé a la terapia y le decía yo a la psiquiatra 'estoy teniendo un problema muy grave'", explicó la actriz.

Lolita declaró que teme que llegue el día de su muerte, sobre todo porque últimamente se ha enterado de muchos fallecimientos a causa del cáncer: "Tengo dos meses que todo tiene qué ver con el cáncer, esto yo lo pasé hace ya un año y ahorita todo tiene qué ver con el cáncer, estoy viendo por todas partes que hay cáncer y la gente está falleciendo, estoy aterrada...", reveló la conocida 'Jueza de Hierro'.

Incluso, la intérprete reconoció que tiene problemas de insomnio por el mismo temor: "Me estoy agarrando de donde puedo, no estoy pudiendo dormir y me dijo 'es completamente normal'". Lola contó que su psiquiatra le explicó que es válido sentir miedo y recordó que hasta la fecha no supera la muerte de su madre, Lolina Jiménez, quien falleció desde 2019: "Un duelo es el de tu madre que no has podido librar y otro duelo es el de la persona que eras y ya no está", dijo citando a su médico.

'Vas a vivir con la persona que eres'", le habría dicho el especialista.

La actriz, conmovida casi hasta las lágrimas, cerró la entrevista diciendo que espera que sus terapias la ayuden a superar esta difícil etapa en su salud mental: "Estoy en eso, con mucha salud, con muchos sueños, muchas ganas de hacer muchísimas cosas". Como se recordará, Lolita ha dicho que el día "más triste" de su vida fue cuando murió su mamá, quien no falleció de forma trágica, sino que tuvo la 'muerte de los justos'.

Fuente: Tribuna