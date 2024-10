¿Luto en Televisa? Ciego y con enfermedad incurable, actor de 'Amigas y Rivales' presiente su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido primer actor, quien ha actuado en famosas telenovelas de Televisa como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, habla de su estado de salud y opina acerca de la muerte luego de que hiciera una devastadora confesión: está prácticamente ciego luego de que le diagnosticaran una enfermedad incurable e inoperable en los ojos. Se trata de Eric del Castillo, quien a sus 90 años revela que presiente su muerte.

El padre de Kate y Verónica del Castillo, quien dio vida a 'Don Roberto de la O' en la telenovela del 2001 de Emilio Larrosa Amigas y Rivales, habló con la prensa y abrió su corazón para revelar que incluso ha caído en fuertes depresiones por su enfermedad, la cual le impide ver. El actor incluso resaltó una actividad en específico que ya no puede hacer y que al recordarlo le hace llorar: ver fotografías de sus hijas cuando eran pequeñas. También aseguró que es difícil ya no poder hacer las cosas solo, detalle que le duele bastante pues está consciente de que carga de más obligaciones a su familia.

"Me duele mucho delegar todo en mis hijas y en mi esposa, sobre todo a mi esposa Kate porque veo que hace muchas cosas y le pasé las cosas que debo hacer", dijo para el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz. "Sí se sufre pero hay que reírse, seguir adelante y respetar indicaciones de los doctores", añadió. También aprovechó para enviar un mensaje a la conductora Yolanda Andrade, quien en el último año ha estado incluso al borde de la muerte y también ha tenido problemas en los ojos.

"Yolandita, ¿qué pasó? Tienes que ser optimista. Que no te venza la enfermedad hija (...) procura la felicidad, búscala. Cuídate, ve a doctores y lleva la disciplina y adelante, tienes que seguir viviendo hijita", le aconsejó a la sinaloense, quien es amiga de su hija Kate. "Todos nos vamos a enfermar de algo, uno por una cosa y otro por otra pero lo que venga pues yo soy creyente, yo pienso en Dios y salgo adelante", manifestó, además de confirmar que está a la espera de operarse o no de la cadera en las próximas semanas.

Finalmente, cuando reporteros le preguntaron si tiene algún temor sobre la cirugía debido a su avanzada edad, el actor fue tajante y respondió que incluso ya presentiría su muerte: "No hijo... yo pienso que ya voy de salida". Luego de que reporteros lamentaran sus palabras y le suplicaban que no dijera eso, don Eric insistió: "Sí... por la edad. No sé si operándome me fuera yo a Morelia como diría un sobrino", agregó, refiriéndose a la muerte.

Y sobre si teme morir, aseguró que está en paz con cómo ha vivido: "No le tengo miedo tampoco. No he llevado una vida desordenada. No le he hecho daño a nadie a propósito, a veces uno hace daño a las personas sin proponértelo o piensan que los estás lastimando u ofendiendo y no es así. No le he entrado a las drogas jamás, afortunadamente. una vida saludable", agregó. "Como dice el poeta... vida, nada te debo. Vida, estamos en paz", concluyó.

Fuente: Tribuna