Maribel Guardia se alista para morir y estremece a Televisa con desgarrador mensaje en VIDEO

Ciudad de México.- Maribel Guardia ha vivido un año sumamente difícil y triste desde el repentino fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, quien perdió la vida de un infarto al miocardio el 9 de abril del pasado 2023. Recientemente la actriz y conductora de Televisa apareció ante las cámaras de diversos programas y contó cómo ha enfrentado este triste duelo, además de que reflexionó sobre estar lista para el día de su muerte.

En medio de una de las funciones del musical Lagunilla Mi Barrio, la exreina de belleza costarricense fue captada llevando una imagen del fallecido cantante en su teléfono personal e hizo esta desgarradora confesión: "Pues es el amor de mi vida, mi niño precioso que me acompaña siempre. Bueno, aquí no hace falta traer la foto, pero la traigo con su luz, con su presencia que es mi vida y aquí lo traigo siempre cerquita de mi corazón", dijo Maribel.

Sobre la funda de su celular, la conductora de 65 años expresó: "Me la regaló un amigo, y me mandó a hacer también, tengo en el camerino ahora, una manta gigante con una foto de él y mía. Son regalos que a mí me llenan el alma”. Además, Maribel contó que ha enfrentado un proceso complicado por la partida física de su único hijo y confesó que gracias al amor que le han brindado sus compañeros de teatro que ha podido hacer frente a este proceso.

Ni hablar, el escenario, ¡qué suerte tenemos los artistas!, ¿verdad? Porque a veces no te quieres levantar de la cama, pero cuando te tienes que levantar para pararte aquí, y recibes ese cariño, esa energía, pues le das gracias a Dios", afirmó ante las cámaras de Venga la Alegría.

Asimismo, la ex de Joan Sebastian manifestó que las muestras de cariño por parte de sus seguidores también le han ayudado a salir adelante de este doloroso momento. "Yo he tenido mucho apoyo del público y siempre que salgo a la calle, las señoras me dicen: ‘he rezado por usted, sigo rezando por usted’. Yo sé que toda esa energía me ha llenado el alma y me ha ayudado a continuar", declaró Maribel.

Mientras que en una entrevista con el programa Hoy, Guardia explicó que fue Julián quien le forjó el aprecio por poner un altar el Día de Muertos y señaló que dentro de poco preparará la ofrenda para su fallecido retoño. La costarricense contó que durante esta época del año ella aprovecha para reflexionar acerca de su futuro fallecimiento y habló de la importancia de estar lista para este momento:

Es un momento de reflexión porque le tenemos horror a la muerte y no hay nada más seguro en la vida que la muerte, hay que prepararnos, que nos agarre como buenas personas".

Y continuó: "Que nos agarre y 'aquí estoy señora pero vea lo que se lleva'", expresó Maribel. Tras escuchar las declaraciones que hizo la guapa actriz, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto del elenco de Hoy expresaron toda su admiración por Maribel Guardia, pues aplaudieron la entereza con la que ha seguido adelante pese a la muerte de su único hijo.

