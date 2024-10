Muerte en Televisa: Fallece querido galán de novelas y filtran oscuro secreto; perdió la memoria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el pasado 2023 el mundo del espectáculo perdió a un reconocido galán de novelas, que trabajó en Televisa y TV Azteca y que lamentablemente murió debido a fuertes complicaciones de salud luego de haber tenido una triste etapa de adicciones. Recientemente su hija reapareció ante la prensa y contó un oscuro secreto que su padre se llevó a la tumba.

Se trata del histrión Andrés García, quien al momento de su fallecimiento se encontraba distanciado de su hija Andrea García, luego de acusarla de estar metida en malas prácticas e incluso ser fiel a la santería. Tras permanecer en silencio durante todo este tiempo, ahora la actriz, conductora y modelo mexicana habló sobre su proceso de duelo y contó también si tiene algún interés de pelear por la herencia de su padre.

A más de año y medio del deceso del primer actor, a causa de complicaciones en las vías respiratorias que se sumaron a los problemas de cirrosis y otros padecimientos que don Andrés sufría desde hace varios años, su famosa hija confesó cómo se encuentra actualmente. "Pues normal, es muy doloroso, obviamente la parte más dolorosa, pues es el principio, yo, de manera personal, yo sí creo en la vida espiritual, en que todos tenemos la luz divina adentro, que hay una vida después de esta vida", dijo durante su paso de un evento realizado en Estados Unidos.

Andrea García niega que vaya a pelear por la herencia de don Andrés García

Conjuntamente, la media hermana de Leonardo García explicó que durante este tiempo sí ha tenido relación con algunos de sus consanguíneos. "Sí, obviamente he tenido contacto con mi hermano, siempre tengo contacto con tía Lali, con mi tío Antonio, y normal, lo que se puede uno apoyar, o comunicar a la distancia, porque ellos viven allá y yo acá", declaró. Sin embargo, cuando Andrea escuchó sobre el tema de la herencia, inmediatamente recalcó que ella no piensa pelear por lo que dejó su padre.

No, mira yo, te estoy hablando de hace muchos años, cuando todavía mi santo padre estaba bien, yo se lo dije y se lo dije de corazón, le dije: 'Mi herencia es lo que yo aprendí de ti, lo demás, que se caiga lo que esté flojo', y nunca me ha gustado eso de la rebatinga, y la peleadera me parece feo, a mí, cada quien".

Luego la prensa cuestionó a Andrea sobre su distanciamiento del actor de novelas como El Privilegio de Amar, ella hizo una fuerte revelación. Resulta que la actriz confesó que Andrés no estaba bien de sus facultades mentales y que lo que decía de ella era porque no tenía buena memoria: "Me río, y bueno, ya mi santo padre que en la gloria esté, se debe de estar riendo también, porque yo por el gran amor y gran respeto que le tengo y que le tenía cuando estaba vivo, nunca le dije a la prensa nada".

Pero cuando él empezó con sus chiripiorcas, ya estaba enfermito, ya se le iba la onda gacho, hablaba un día con él y al otro 'no me has hablado', o sea, es un proceso, y dije: 'yo calladita me voy más bonita', y ahí con mucha paciencia y mucho amor, pero eran sus chiripiorcas que le daban".

Finalmente, la mujer que Andrés García procreó con su segunda esposa, Fernanda Ampudia, no descartó hacer un libro que aborde las vivencias que tuvo con su padre. "Tal vez algún día escriba un libro, pero no sé si voy a incluir mi historia con mi papá, no sé, sería como otro tema, tal vez", comentó al respecto.

Fuente: Tribuna