Murió por cáncer: Famoso galán de Televisa sufre trágica muerte y confiesa su último deseo EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas sufre una desgarradora muerte y hace fuerte confesión. Se trata del actor Mauricio Islas, quien en 1992 debutó en melodramas de Televisa, participando en producciones como Mi querida Isabel, Primer amor a 1000 x hora, Amor gitano, El manantial y Amor real, estas últimas dos junto a la desaparecida actriz Adela Noriega. Tras ser vetado de la televisora de San Ángel, un fuerte conflicto con Telemundo y estar en TV Azteca, ahora es conductor en Imagen TV.

Mauricio Islas

Islas, quien actualmente es presentador en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, ha enfrentado duros sucesos en su vida personal. Islas estuvo algunas horas en la cárcel en el 2004 luego de ser acusado de abuso en contra de Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez 'El Puma'. Años más tarde, el histrión de 51 años y su esposa Paloma Quezada perdieron 5 bebés en la búsqueda de un segundo hijo en común, lo cual fue bastante duro para ambos. En 2014, lamentablemente perdió a su mamá.

Rosalina Illescas (QEPD)

El actor mexicano sufrió esa desgarradora pérdida que lo marcó por siempre. Cuando ocurrió la muerte de su madre Rosalinda Illescas en 2014 víctima del cáncer, el actor aseguró que estaba pasando por un momento muy doloroso. Y en el programa de este lunes 14 de octubre del matutino, mientras conductores discutían con una experta si así como los padres cuidan de los hijos estos deben cuidar de ellos también al llegar a la vejez o tener una enfermedad, el actor hizo una fuerte confesión en pleno programa en vivo.

"Yo creo que es una decisión personal del hijo. En mi caso, yo a mi mamá que está allá arriba en el cielo, por decisión propia decidí apoyarla y acompañarla pero nunca me lo pidió ni me lo exigió", dijo sobre uno de los últimos deseos de su madre en vida. Es un compromiso que tuve yo con ella pero nada más. Por ejemplo con mi papá no, pues tiene su chamba y sus cosas pero mi mamá fue una decisión entonces creo que es algo que uno decide como hijo", señaló el actor.

Conductores como Ingrid Coronado reprobaron que existan padres o madres que incluso impiden a sus hijos vivir su vida porque pretenden que ellos los mantenga y estén con ellos todo el tiempo. Islas estuvo de acuerdo, asegurando que no es justo que padres recriminen a los hijos todo lo que sacrificaron para sacarlos adelante. Finalmente, apoyaron a Alexis Ayala, quien hace unos años recibió críticas y ataques de presuntamente haber abandonado a su madre, puesto que ella decidió ingresar a un asilo.

Fuente: Tribuna