Participante de LCDLF tendría una hija oculta; la desenmascaran en videos

Ciudad de México.- Una actriz está siendo acusada de haberle dado la espalda a su hija y negarla. Se trata de Anahí Izali, quien sería madre de una adolescente a quien ha decidido no reconocer frente a medios de comunicación. El primer rumor sobre esta situación surgió en 2021, año en el que formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos por Telemundo. En dicho programa tuvo una discusión con Celia Lora, quien 'sacó trapitos al sol'.

En esta fuerte pelea, la hija de Álex Lora confesó que la celebridad tenía una hija abandonada en Acapulco. "Vete a cuidar a tu hijo (...) eres escort, cobras dos mil 500 pesos, vete a cuidar a tu hijo (...) yo no tengo un hijo abandonado en Acapulco", le gritó en aquella ocasión. A partir de entonces, Izali, que ha participado en exitosos proyectos como Como Dice el Dicho, ha descartado que esta información sea cierta.

Ahora, tres años más tarde, han empezado a surgir pistas que confirmarían que Celia tenía razón. Una joven, de nombre Val Ramos, ha compartido videos en TikTok que dan prueba que es descendiente de la estrella de televisión. Para darle sustento a esta versión, ha mostrado toda clase de documentos, desde acta de nacimiento, fotografías y hasta un mensaje de cumpleaños en el que la actriz le escribió a Ramos en 2012: "Mi hijita preciosa, muchísimas felicidades".

Como es usual, en redes sociales hay usuarios que ponen en duda la veracidad de esta narrativa, ante lo cual la tiktoker se limitó a subrayar que no tiene razones para falsear historias. Por otra parte, mencionó que vive con su padre y que no ha tenido ningún contacto con su madre desde hace años. "No tengo por qué mentir, no me negó para protegerme y casi nunca estuvo presente en mi vida, actualmente, no tenemos ninguna comunicación".

Además, reposteó un viejo video en donde le preguntan a Izali si es verdad que tiene un hijo, mientras que le muestra una fotografía en la que aparece ella con una niña. Ante la inesperada interrogante, contesta: "esa bebé es mi sobrina". Mientras que Ramos aclara: "esa niña soy yo". Hasta el momento es poca la información que ha difundido, pero ha prometido ahondar en detalles en próximos videos.

Presunta felicitación de cumpleaños

Fuente: Tribuna Sonora