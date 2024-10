"Quiere llamar la atención": Mamá de Beba la acusa de colgarse de la fama de Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco antes de que Gala Montes ingresara a La Casa de los Famosos, estuvo envuelta en dos polémicas; la primera versaba sobre una relación amorosa que fue negada por Bárbara Islas, en tanto que la segunda fue la exposición de Crista Montes como una madre que explotó laboralmente a la actriz. En todo este problema también estuvo presente una segunda figura: la de Beba Montes, hermana de la estrella.

Mientras Gala estuvo dentro del reality show, Beba concedió todo tipo de entrevistas a medios de comunicación y coordinó estrategias digitales para salvar a la celebridad cada vez que estaba nominada. La exposición pública la hizo ganarse cientos de seguidores en redes sociales. Ahora que ya es popular, Crista retomó el contexto para atacarla. En este sentido, la acusó de estarse colgando de la fama de la tercera finalista del concurso de Televisa.

Te podría interesar gala montes ¿Beba Montes impediría la reconciliación entre Gala y su madre? Esto se sabe

Además del grave señalamiento, doña Crista aseguró que Beba es la culpable del distanciamiento con Gala. Desde su perspectiva, estaría metiendo 'cizaña' y manipulando a la actriz para que la ruptura familiar continúe. Crista esperaba que, al concluir el juego, por fin podrían hacer las paces, pero esto no ha ocurrido debido a que Gala no ha hecho nada por contactarla.

Todavía no he hablado con Gala, ya no tengo su celular. Yo ya la busqué e incluso fui a la final. No se ha comunicado conmigo, habíamos quedado en sentarnos a platicar, pero veo que no quiere reconciliarse".

Beba Montes estaría manipulando a Gala para impedir reconciliación

Por otra parte, recordó algunas declaraciones hostiles que Beba hizo sobre la carrera profesional de su hermana, de las cuales sólo tiene conocimiento Crista. Al parecer, Beba siempre dudó del talento de la joven, "ella decía que Gala no había nacido para el medio artístico". Sin embargo, ahora ha usado este reconocimiento como trampolín para ella. "Yo lo que veo es que busca llamar la atención", dijo.

Beba estaría celosa y tendría envidia de todo lo que ha logrado Gala, enfatizó Crista. En el pasado, Beba solía dedicarse a la venta de automóviles, por lo cual su madre le sugería que se mudara con ella y su hermana para ayudarla económicamente. "Yo siempre le dije a la Beba que iba a ver por ella, siempre estuvo celosa de la relación que yo tenía con Gala", recalcó. Finalmente, afirmó que la terapia psicológica a la que las hermanas Montes están asistiendo, no ha dado ningún fruto. "Según ellas asisten a terapia y ahí les enseñan a perdonar. No les está funcionando, sólo tiran su dinero a la basura y no hay resultados".

Fuente: Tribuna Sonora