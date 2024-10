"Tiene muchas preocupaciones": Dan inesperada noticia de Daniel Bisogno tras estar al borde de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace meses el famoso conductor Daniel Bisogno ha dado mucho de qué hablar y se ha mantenido en los titulares de la prensa debido a sus constantes problemas de salud que lo han tenido al borde de la muerte. Luego de que la última vez que estuvo delicado fue por el trasplante de hígado al que fue sometido, ahora colegas del también actor se sinceraron con la prensa y compartieron una fuerte noticia sobre 'El Muñeco'.

Como se recordará, fue desde el 2023 cuando su estado de salud se mantuvo crítico e incluso en riesgo de perder la vida cuando tuvo una hemorragia estomacal y tiempo después vinieron otras complicaciones. Tras ser trasplantado, Daniel se retiró de la conducción del programa Ventaneando y además abandonó las funciones de Lagunilla, mi barrio. Ahora que el presentador se encuentra más estable, sus compañeros del teatro compartieron una importante noticia.

En una entrevista ante las cámaras del programa Venga la Alegría, los actores Ariel Miramontes y Freddy Ortega confirmaron que el también comediante ya tiene fecha para reintegrarse a las funciones de la obra y sorprendieron a sus fans: "Está muy bien, ya está en su casa, ya está recibiendo el tratamiento correspondiente, y si Dios nos da licencia, en un mes lo vamos a tener por aquí", contó el famoso 'Albertano Santa Cruz'.

Por su parte, Freddy Ortega agregó la preocupación que sintió todo el elenco de la obra debido a las complicaciones que enfrentó Daniel: "Estuvimos preocupados, pero hemos sido muy prudentes, hemos dejado que las noticias vayan llegando, no hemos sido invasivos con él, porque me imagino, él tiene muchas preocupaciones. Siempre pensamos en él, oramos por él, y claro que la compañía lo extraña mucho".

No obstante, Miramontes destacó el gran ánimo y disposición que Bisogno siempre muestra en el escenario, por lo que no duda verlo nuevamente en la puesta en escena en las próximas semanas. "Cuando estuvo en su periodo de recuperación, estuvo aquí, lo hizo espléndidamente, ahorita con este trasplante que tuvo, está muy dedicado y entonces no se puede exponer a tantas multitudes por alguna infección, pero ya está estable en su casa", declaró.

Como se recordará, este fin de semana el titular de Ventaneando empleó sus redes sociales para compartir una fotografía donde aparece en muy buen estado y en compañía de sus seres queridos, celebrando el cumpleaños de su hermana Ivette, por lo que se espera que muy pronto retome su vida laboral.

