Victoria’s Secret Fashion Show 2024: Todo lo que necesitas saber para verlo en México

Ciudad de México. - El Victoria's Secret Fashion Show 2024 está a pocas horas de comenzar, marcando el esperado regreso de uno de los eventos de moda más icónicos a nivel mundial. Después de una pausa de cinco años, la firma de lencería prometió un espectáculo renovado, reflejando los cambios culturales hacia la inclusión y diversidad corporal.

Hay que decir que el desfile de Victoria’s Secret se convirtió en un símbolo de glamour y espectáculo desde su primera edición en 1995. Durante su apogeo en los años 90 y 2000, la pasarela no solo presentaba la última moda en lencería, sino que además se transformó en un fenómeno cultural, mezclando entretenimiento musical y modelos reconocidas como “Ángeles”. Sin embargo, en 2018 fue cancelado tras recibir críticas por la falta de diversidad en los cuerpos que aparecían en sus desfiles.

De acuerdo con Chantal Fernández, coautora del libro Selling Sexy: Victoria's Secret and the Unraveling of an American Icon, el éxito del evento radicó en hacer que "la gente común se interesara por la moda y los desfiles, uniendo entretenimiento con la industria del lujo”.

Ahora, en 2024, Victoria’s Secret regresa con un enfoque renovado. En un anuncio en redes sociales, la marca prometió un espectáculo que "reflejará quiénes somos hoy" sin perder la esencia del glamour característico de la pasarela.

¿Dónde y cuándo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 en México?

El desfile será transmitido en vivo este 15 de octubre a través de diversas plataformas, asegurando que los fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar del espectáculo. En México, podrás seguir el evento a través de:

Prime Video

YouTube, TikTok e Instagram en las cuentas oficiales de Victoria’s Secret

La alfombra rosa comenzará a las 4:30 p.m. (hora de México), mientras que el desfile principal dará inicio a las 5:00 p.m.

Modelos icónicas y nuevos rostros

Este regreso será aún más especial con la participación de modelos que marcaron una era en la pasarela, como Tyra Banks, quien no desfilaba desde 2005. "Ni en un millón de años pensé que volvería a desfilar, pero estoy muy emocionada y preparada", declaró Banks a Harper’s Bazaar.

Junto a ella, otras modelos destacadas que pisarán la pasarela incluyen:

Ashley Graham

Gigi Hadid

Taylor Hill

Adriana Lima

Barbara Palvin

Paloma Elsesser

Candice Swanepoel

Mayowa Nicholas

Imaan Hammam

Devyn García

Además de las icónicas "alas" y la presencia de celebridades en la alfombra rosa, se espera que el show presente un enfoque más diverso y representativo. Esto responde a los cambios en las demandas de los consumidores por una industria de la moda más inclusiva. Victoria’s Secret parece estar dispuesta a adaptarse y reconquistar a su audiencia, manteniendo la esencia del glamour, pero integrando una visión más contemporánea.

Este desfile representa no solo el retorno de un evento legendario, sino también la oportunidad para Victoria’s Secret de demostrar que es capaz de reinventarse en un mundo que exige más diversidad y autenticidad.

¡Prepara tus plataformas favoritas para seguir cada detalle en tiempo real y no perderte el regreso de los Ángeles de Victoria's Secret!

Fuente: Tribuna