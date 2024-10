Acabó de indigente: Tras perder su exclusividad, actriz de Televisa se queda sin trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, que tiene años sin gozar de contrato de exclusividad, dio una lamentable noticia a todos sus seguidores debido a que confirmó que actualmente no tiene trabajo en Televisa y ni en cualquier otra empresa. Se trata de la reconocida actriz Érika Buenfil, quien debutó en la televisora de San Ángel desde inicios de los 80's cuando participó en el melodrama Acompáñame.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, es una de las estrellas más aclamadas del canal ya que ha protagonizado exitosos melodramas como Triunfo del amor, La Gata, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados, dando vida a icónicos personajes. De hecho, en una ocasión Érika hasta dio vida a una mujer que padecía de sus facultades mentales y vivía como indigente en un basurero.

Antes y después de Érika Buenfil

En el año 2019, después de 40 años gozando de este beneficio, la ahora tiktoker e influencer perdió su contrato de exclusividad en Televisa y comenzó a trabajar con otras empresas como TV Azteca, Telemundo y hasta Netflix; además de que también sigue realizando novelas en Televisa. Sin embargo, recientemente Érika fue captada en un evento público y aquí confesó que de momento no tiene ningún proyecto en puerta.

Sí, la cotizada actriz confesó que estará desempleada lo que resta del 2024 y dijo que espera el próximo año reintegrarse a la actuación: "Espero que lleguen cosas nuevas, ya me tienen que empezar a hablar para lo próximo... espero que me llamen el año que entra porque ahorita ya están trabajando en lo que ya está". No obstante, Buenfil declaró que seguirá vigente a través de proyectos que ya grabó:

Cosas que ya hice y que algún momento saldrán en pantalla, hice una cosa para Netflix, una película, en televisión está a punto de terminarse Fugitivas".

Érika además contó cuál es su secreto para seguir siendo del gusto del público luego de décadas en la televisión: "No darte por vencida, todos los días en un día nuevo, para actualizarte, no pensar en el pasado, pensar en lo que viene, me gusta estar conectada con las nuevas modas". Cambiando un poco de tema, la regiomontana respondió a quienes la critican por abusar de los filtros y aseguró que cada persona está en su derecho de usarlos como mejor lo crean.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón