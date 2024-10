Adiós TV Azteca: Laura Bozzo confirma proyecto en Endemol y ¿deja 'Venga la Alegría'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Laura Bozzo se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que acaba de abrir la duda de si pronto va a decirle adiós a TV Azteca o si tendrá doble trabajo, pues a través de sus redes sociales acaba de impactar a sus seguidores al confirmar proyecto con Endemol, empresa que hace poco se unió a Televisa, ¿acaso sí va a tener que dejar Venga la Alegría, tras cinco meses de su integración?

Este 2024, después de su veto de la empresa San Ángel y sus polémicas participaciones en La Casa de los Famosos, de Telemundo, Bozzo a mediados de año se integró oficialmente como presentadora del matutino del Ajusco, donde presenta una de las dinámicas más vistas. Pero ahora, se cree que podría acabarse esto, ya que anunció proyecto en Endemol, que hace apenas un mes estaba trabajando con Televisa con su versión del reality show de 24 horas.

Aunque la presentadora de origen peruano no aclaró si Endemol la llevaría a Telemundo o Televisa, sí señaló que su proyecto sería de investigación, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para que le den ideas sobre de que podría investigar para hablar en su nuevo proyecto: "Quiero la ayuda de mi público de América que me cuenten qué casos les gustaría que investigue que hayan sido escándalos en sus países para las historias de Laura que haré con Endemol ya que he firmado con ellos para este nuevo formato".

La exparticipante de El Gran Hermano VIP de España, señaló que ella va a entrevistar directamente a los involucrados en los casos que le pasen, y que además habrá actores que dramaticen las escenas, lo cual sería algo nuevo en un programa suyo, que a más de 50 años de trayectoria han sido presuntamente con personas reales: "En este formato estaré yo entrevistando e investigando y una parte será dramatizada estoy muy feliz pero necesito de ustedes casos espectaculares".

El caso raro de la niña Kim en México ¿Los trabajos de Cristian Suárez? Nunca se supo nada es un misterio sin resolver.

Fuente: Tribuna del Yaqui