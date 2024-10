Alejandra Guzmán niega alcoholismo y se lanza contra 'VLA' y reporteros: "Me patearon"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Firme en su postura tras su polémica caída en el aeropuerto, Alejandra Guzmán en una reciente entrevista ha negado su alcoholismo de manera rotunda y contundente, afirmando que la prensa oculta cosas para hacerla quedar mal, lanzándose en contra de Venga la Alegría y los reporteros de diferentes medios de comunicación, asegurando que ellos causaron su accidente porque la "patearon".

La intérprete de Mala Hierba sigue completamente en su dicho, a pesar de que diversos internautas y algunos medios de comunicación han señalado que nadie le metió el pie para provocar su caída en el aeropuerto de la CDMX, como ella aseguró. Durante un breve encuentro con la prensa hispana, la cantante mexicana recalcó que más allá de las versiones que existan en su contra por esta situación, ella está segura de lo que le sucedió en aquella ocasión.

La hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, en su entrevista fue contundente al insistir en que le metieron el pie y lo quieren ocultar para vender otra historia: "Es que me metieron el pie, eso es lo que no hablan los medios, pero estoy bien, gracias". Cuando la reportera le hizo mención con respecto a que se comenta que una maleta pudo hacerle la mala jugada y tirarla, la artista de 56 años refutó: "No, no creo, no había maleta, ya enseñé el moretón porque me patearon, pero eso no lo dicen, pero estoy bien".

Y sin querer entrar en más dimes y diretes sobre el incidente, Alejandra decidió terminar la entrevista, que fue retomada por Venga la Alegría, y marcharse del lugar cuando escuchó que su famoso padre fue interrogado por esta controversia: "Ya me tengo que ir porque estoy tarde, besitos, ¡qué viva el rock!", expresó la estrella antes de partir del Instituto Nacional del Derecho de Autor, donde acudió a registrar su nombre y el apodo de 'La Guzmán'.

Mientras la polémica continúa, por el momento la intérprete de Llama Por Favor se encuentra celebrando su aniversario número 36 dentro del medio artístico, y promocionando el show que brindará en Ciudad Hidalgo, Michoacán, el próximo 2 de noviembre. Con respecto a la nota de la revista TV Notas en que una presunta amiga asegura que está deprimida y por ello cayó en el alcohol nuevamente, no habló, pero se espera que pronto diga algo.

Fuente: Tribuna del Yaqui