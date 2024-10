¿Boda en Televisa? Sebastián Rulli da importante paso con Angelique Boyer; así lo presume

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el año 2010, Angelique Boyer y Sebastián Rulli no han hecho más que cosechar una gran cantidad de éxitos juntos, tal fue el caso de su primera participación juntos en las telenovelas, como fue el caso de Teresa, donde ambos demostraron tener una gran capacidad histriónica al dar vida a una joven aspirante a abogada, mientras que él interpretó a su mentor y amante, ‘Arturo de la Barrera’.

A 14 años del estreno de esta telenovela, Angelique y Sebastián se encuentran formando parte de la selecta lista de parejas más exitosas y estables de la farándula, lo que los ha llevado a cosechar grandes satisfacciones en el medio, tanto por su participación en telenovelas como El extraño caso de Diana Salazar como en el teatro, medio en el que han participado juntos en pocas ocasiones, pero lo han hecho a lo grande.

Sebastián Rulli presume una nueva etapa en su relación con Angelique Boyer

Un ejemplo de ello es su participación en la obra de teatro, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Resulta ser que en este 2024, la pareja comenzó a participar en la mítica puesta en escena, donde al parecer les ha ido bastante bien, hecho que Sebastián Rulli presumió a través de un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde les dedicó un mensaje de agradecimiento a sus miles de seguidores.

“Quiero empezar agradeciendo de corazón a cada uno de ustedes, nuestro increíble público por todo su apoyo incondicional en esta aventura. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que amamos.”

Sin embargo, los mensajes de positivos no se limitaron solo a las personas de la audiencia, sino que también le agradeció a su adorada pareja, la afamada histrionista de El Amor Invencible, cuyo talento en el escenario enalteció más que nunca: “Mi reconocimiento y admiración profunda a quien amo, Angelique Boyer, que brilla en el escenario y hace que cada momento sea único y especial.”

Angelique Boyer y Sebastián Rulli arrasan en el teatro con Los Hombres son de Marte y las Mujeres de Venus

Como era de esperarse, este mensaje no pasó por desapercibido para la actriz originaria de Francia, quien no tardó en responderle a su eterno novio, no solo por ser un gran compañero de trabajo, sino también de vida: “Ah qué felicidad nos da esta obra y volver al teatro con la familia Lara y a tu lado, Sebastián Rulli acumulando millas y disfrutando este año de regalo compartiendo tanto, qué bendecidos somos”, declaró.

