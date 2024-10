Christian Nodal así se vengaría de Televisa tras su capítulo de 'La Rosa de Guadalupe'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en silencio y sin mucho drama, Christian Nodal habría demostrado su descontento con una inesperada venganza a Televisa, después de que le crearan un capítulo en La Rosa de Guadalupe, en el que hablan sobre su tan polémica relación amorosa con la joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar. Se dice que ambos engañaron por muchos años a las parejas del sonorense.

A causa del gran impacto mediático que ocasionó la confirmación de la relación amorosa entre los creadores de Dime Cómo Quieres, la producción de la serie de unitarios melodramáticos decidió crear el episodio Fan de su Relación, que se basa en su historia. La joven pareja de recién casado se conocen desde hace casi 10 años, pero no fue hasta hace unos meses que anunciaron que se aman, justo poco después de que él terminara con Cazzu, madre de su primera hija, a la que le decía que era fan de su relación y que era la tía de su pequeña de apenas un año de edad.

La creación de dicho episodio y su salida al aire fue un fuerte impacto, pues por días no se paró de hablar del tema, incluso se dijo que Pepe Aguilar llamó directamente al productor de la serie de unitarios para reclamarle severamente por esto. Por su parte, tanto el sonorense como la intérprete de En Realidad, no se han pronunciado públicamente de este programa, dejando que pase el tema como si no les importara en absoluto.

Los intérpretes de Nodal y Ángela en episodio de Fan de su Relación. Internet

Pero, tal parece que sin hacer escándalo, ni pelearse, el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos se habría vengado de la televisora en el evento de estreno del melodrama El Precio de Amarte, pues fue el encargado de darle voz al tema principal. Dicha telenovela se estrenó el pasado 2 de septiembre del año en curso y actualmente sigue siendo transmitida por el canal de Las Estrellas en el horario de las 21:30 horas (en horario de la Ciudad de México).

Fue el reportero Joel O'Farril, quien declaró que la productora de la novela, Carmen Armendáriz tenía pactado que el cantante originario de Sonora se presentara en el evento de estreno para cantar el tema principal, La Corazonada, pero que nunca llegó, dejándolos plantados sin explicación alguna, ni siquiera al día de hoy: "Me contaron que Nodal, quien es el intérprete del tema de entrada, estaba programado para cantar en la presentación de la telenovela en Televisa hace siete semanas. Sin embargo, no llegó".

El presentador de Dulce y Picosito, mencionó que Armendáriz ha optado por mantener las cosas en privado y no hacer gran escándalo del tema, señalando que probablemente el cuñado de Leonardo Aguilar ni habría estado enterado de la situación: "Yo creo que pudo haberse comprometido la disquera y a lo mejor Nodal no se enteró. La verdad no lo sé, y no estoy sacando conclusiones". Sin embargo, hay quienes declaran que bien podría haber sido a modo de venganza contra la televisora por el episodio creado en base a ellos y sin su autorización.

Fuente: Tribuna del Yaqui