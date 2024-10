Enferma y sin trabajo: Le quitan papel a actriz de Televisa porque acabó desfigurada del rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, que recientemente trabajó para Televisa, se sinceró con la prensa y contó la difícil situación que vive a causa de la enfermedad que le fue diagnosticada en 2020 y que le provoca quedar desfigurada del rostro. La reconocida estrella, que ha hecho producciones también en Telemundo, reconoció que incluso ha llegado a perder empleos porque los productores no la quieren contratar por su apariencia física.

Se trata de la guapa Verónica Montes, quien comenzó su carrera trabajando en Univisión a través de novelas como Eva Luna y que en 2013 debutó en la empresa de San Ángel siendo parte del melodrama Qué bonito amor. Además formó parte de otros proyectos en Telemundo como El Señor de los Cielos y el reality La Casa de los Famosos México. El año pasado la originaria de Perú retornó a Televisa como parte del remake de El Maleficio.

Pese a su basta trayectoria artística, Verónica ha sufrido desprecios en el medio y uno de ellos fue a raíz de su enfermedad. Hace algunos años a la actriz le detectaron un tumor en el cerebro, que resultó ser benigno, y actualmente se encuentra luchando con un desbalance de tiroides, que le produjo la enfermedad de Hashimoto, que a su vez le provoca varias complicaciones como fuertes dolores e hinchazones constantes.

El rostro de Verónica Montes cambia por su desbalance hormonal

En entrevista con medios como VLA, Montes confesó que en una ocasión la dejaron sin trabajo luego de que la producción notara que su rostro lucía muy diferente: "Pensaron en una producción que yo me había hecho algo en la cara y pues dijeron 'no, hay que quitarla'". La peruana de 34 años explicó que a raíz de esta situación se volvió muy insegura y dejó de hacer castings, a pesar de que estos los enviaba por video.

Asimismo, la intérprete declaró que esta enfermedad no tiene cura: "De la nada te duelen las articulaciones y dices 'ya no puedo más', ha sido difícil pero ya ahorita sé vivir con la enfermedad, la voy a tener toda la vida, así que hay que aceptarlo". Además, compartió los malestares que enfrenta a raíz del Hashimoto: "No podía levantarme de la cama, no podía hacer ejercicio, me desmayaba, tenía mucha ansiedad, depresión", dijo Verónica.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria