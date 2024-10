Ex de Liam Payne lo demandó días antes por obligarla a abortar y contacto obsesivo

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina. - El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la trágica muerte del músico británico Liam Payne, exmiembro de la boy band One Direction. Payne, de 31 años, falleció este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires.

Testigos en el hotel confirmaron que Payne fue hallado sin vida en la terraza de madera del establecimiento tras la caída. La información fue confirmada por el director de emergencias médicas de Buenos Aires, Alberto Crescenti, quien declaró que el impacto le ocasionó lesiones gravísimas que le provocaron la muerte inmediata.

Sin embargo, hay que señalar que las circunstancias exactas de la caída aún no han sido esclarecidas y las autoridades no han determinado si se trató de un accidente o de un acto intencional.

Días antes del fallecimiento, Payne volvió a ser el foco de una polémica pública cuando su expareja, la modelo Maya Henry, realizó acusaciones graves en su contra. En una reciente aparición en el podcast The Internet Is Dead, Henry reveló detalles sobre un aborto forzado al que, según ella, Payne la presionó para que se sometiera en secreto, sin ayuda médica profesional.

Me pidió que lo hiciera en casa porque no quería que la noticia saliera a la luz", confesó la modelo. En ese entonces, Henry tenía apenas 19 años y, según su relato, Payne la dejó sola tras el procedimiento. “Luego de hacerlo, él simplemente se fue”, añadió la joven, visiblemente afectada.

En la misma entrevista, Henry explicó que estas experiencias dolorosas fueron inspiración para un capítulo de su próximo libro, donde la protagonista atraviesa una situación similar. "No tengo miedo de contar mi verdad. No voy a dejar que nadie me silencie, incluso si intentan demandarme", sostuvo.

La relación entre Payne y Henry, que comenzó en 2018 y culminó oficialmente en abril de 2022, estuvo marcada por tensiones. Henry afirmó que, tras la ruptura, el músico la contactó insistentemente, llegando incluso a involucrar a su círculo cercano.

La modelo declaró en TikTok que Payne bombardeaba su teléfono con mensajes desde múltiples números y nuevas cuentas de iCloud, haciendo difícil predecir cuándo recibiría algún nuevo contacto. "No solo a mí, sino también a mi madre. ¿Es ese un comportamiento normal para ti?", cuestionó en uno de los videos.

Ante estas acciones, los abogados de Henry, Marco Crawford y Daniel Cerna, enviaron la semana pasada una carta de cese y desistimiento a Payne, exigiendo que detuviera todo tipo de comunicación. "Por ahora, ese es el único comentario de Maya sobre el asunto", declaró su equipo legal al medio Daily Mail.

Payne y Henry tuvieron un compromiso breve que comenzó en 2020 pero se rompió en 2022, tras rumores de infidelidad por parte del músico. Antes de salir con Henry, Payne había tenido una relación con Cheryl Cole, con quien comparte un hijo.

El fallecimiento de Liam Payne deja un vacío en la música y en sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Si bien su carrera en solitario nunca alcanzó el nivel de éxito que tuvo con One Direction, Payne continuó en el foco público con proyectos personales y colaboraciones. Sin embargo, su vida privada estuvo plagada de controversias y desafíos, los cuales lo siguieron hasta sus últimos días.

La tragedia ha despertado innumerables reacciones en redes sociales, donde seguidores y amigos expresan su dolor ante la pérdida del cantante. A la espera de más detalles sobre lo ocurrido, la incógnita sobre si su caída fue accidental o deliberada aún persiste, añadiendo un halo de misterio a esta tragedia que sacude al mundo del entretenimiento.

Fuente: Tribuna