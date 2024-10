¿Le advierte de 'La Beba'? Raquel Bigorra manda fuerte mensaje a Gala Montes en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las criticas y mensajes de alerta a Gala Montes sobre su familia, recientemente la reconocida presentadora de origen cubano, Raquel Bigorra, brindó una entrevista en el programa Hoy para salir en defensa de la joven actriz de melodramas, y mandarle un fuerte mensaje sobre el cuidado de su imagen personal y profesional, además sobre sus presentaciones, ¿le ha advertido sobre 'La Beba' Montes?

Hace unos días en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, se comenzó a criticar a la actriz de Televisa por supuestamente "acorrientarse" en vez de aprovechar el éxito que está teniendo al presentarse en el patio de un antro, y sobre todo por el vestuario. Uno de los comentarios más sonados, es que despidiera a 'La Beba', su hermana mayor, como su manager, pues la estaba pasando a perjudicar y solo la usaba por su dinero.

Ante esta situación, es la exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy, quien a través del matutino de la empresa San Ángel salió en defensa de la actriz de Vivir de Amor, asegurando que no se puede menospreciar ningún lugar, menos si el público está ahí para verla y la esperan, destacando que los artistas se hacen en este tipo de situaciones: "Nadie es menos, ni nadie es más, digo, que padre llenar el auditorio. Para ella es una grandísima oportunidad y el artista se hace en el escenario, cuando te falla el audio, cuando se te rompe el vestuario, yo creo que ahí es donde se hace el artista".

Bigorra declaró que ella en verdad admira el gran valor que tiene la actriz de El Señor de los Cielos, pero sobre todo, que se puede ver como disfruta el poder darle a su público lo que desea y salga a demostrar que es una gran artista y merece el lugar que se ha ganado en el mundo del espectáculo: "La vi muy suelta, porque la vi en redes, se paró con sus pantalonzotes, no traía pantalones pero así le decimos, traía la actitud, yo creo que ella lo disfrutó y eso es lo importante. No hay que ser menos a un lugar".

Finalmente, le mandó un contundente mensaje a la actriz de La Mexicana y El Güero, aconsejándole que no haga caso de los malos comentarios, sino que aprenda de ello, que se vea y se autoanalice buscando siempre mejorar y seguir creciendo, pero que sea consiente que con el impacto también viene hate: "Cuando tu tienes la oportunidad de verte, tienes también la oportunidad de mejorar, de crecer, de decir bueno a ver, 'Esto lo podría hacer mejor, fíjate que me movería por este género', cuando te ves aprendes y creces, y yo creo que en el caso de Gala no puedes esperar que la gente no te critique y no te mire, pero que no haga caso".

Fuente: Tribuna del Yaqui