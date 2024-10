Lo dieron por muerto: Salvador Pineda reaparece en Televisa tras enfermar y perder sus ahorros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del reconocido actor Salvador Pineda de nueva cuenta apareció en todos los titulares de la prensa y no porque se especulara su muerte, sino porque hace algunas horas reapareció por fin ante las cámaras luego de múltiples rumores entorno a su salud. En una breve entrevista con diversos reporteros, el histrión explicó que se encuentra en pláticas para volver a las novelas de Televisa.

Don Salvador es uno de los más grandes intérpretes que ha tenido México, ya que no solo ha triunfado en la televisión sino que también ha hecho innumerables películas y además cuenta con varios reconocimientos por su trabajo artístico. El originario de Michoacán debutó en la televisora de San Ángel desde 1977 y ha podido interpretar tanto a villanos como galanes, en novelas como Bianca Vidal, Tú o Nadie, Mi pequeña soledad, Esmeralda y Muchacha italiana vine a casarse.

Además de que también actuó en melodramas de TV Azteca. Hace un tiempo Pineda sufrió una fuerte caída que lo hizo acabar en el hospital y se especuló que viviría sumido en la miseria, ya que desde 2018 no lo llamaban a trabajar en Televisa. Según información de Gil Barrera, el actor no pudo costear su estancia en un hospital privado para una cirugía de cadera y señaló que se recuperó en total soledad de este accidente.

Salvador Pineda tiene más de 50 años de trayectoria artística

Luego de un tiempo sin saber nada del famoso primer actor, la tarde de este miércoles 16 de octubre diversos reporteros se llevaron tremenda sorpresa debido a que lo captaron saliendo de las instalaciones de San Ángel, luego de recibir una oferta para volver a actuar. Aunque no quería dar una entrevista, finalmente don Salvador accedió a platicar brevemente sobre cuál era la razón por la que estaba de regreso en la televisora.

Hay unos proyectos pero todavía no están confirmados".

Posteriormente, el histrión michoacano recordó que él tiene seis décadas de trayectoria que lo respalden y que por ello le siguen dando trabajo. Sobre qué productor le dio trabajo, Pineda dio a entender que es Salvador Mejía: "Con el de siempre, con mi tocayo (Salvador Mejía)". Posteriormente, el intérprete confesó que no le gusta ser encasillado como antagonista: "La gente me extraña, les encanta los villanos, a mí no mucho, pero no me ven cara de otra cosa, ojalá me den un papel de santo".

Asimismo, don Salvador dijo que estaba en camino al hospital porque tenía que se seguir con su recuperación tras la caída: "Tengo terapias porque me rompí la cadera". Y confesó que perdió sus ahorros en gastos médicos ya que la ANDA no lo ayudó: "No me dio servicio médico y tuve que pagar de mis ahorros las operaciones, no me quieren dar la cantidad de honorarios, es totalmente injusto... en lugar de darme un reconocimiento, pero quieren negar el honorario".

Finalmente, Pineda aseguró que los hospitales son "una cueva de ladrones" ya que perdió todo su dinero para pagar cuentas: "De verdad me chuparon la sangre". Y antes de retirarse, el histrión confesó que le afectó mucho el fallecimiento de don Andrés García y de otras figuras del espectáculo: "Me dolió mucho la muerte de Andrés, hice cuatro novelas con Andrés, fue muy buen compañero, nos llevábamos muy bien, sentí mucho su muerte... y de algunos que se están yendo".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes