Muere Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, exnovio de Demi Lovato, a los 38 años

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, luchador brasileño de MMA y expareja de Demi Lovato, falleció a los 38 años. La noticia fue confirmada por su tío y padrino, Walter Vasconcelos Jr., en una emotiva publicación en Facebook este martes.

"¡Triste, muy triste tu despedida, Guilherme Vasconcelos! Y tan lejos de nosotros en Estados Unidos", escribió Walter en portugués, acompañando el mensaje con una fotografía en blanco y negro del atleta en una pose reflexiva. La publicación también resaltó la profunda conexión de Guilherme con su familia en Brasil. "Mi querido sobrino, mi ahijado de consagración, padre extremo de la pequeña Noemí, hijo muy querido de mi hermana Elisabete Vasconcelos, compañero de sus hermanos, Breno e Isabela, y de nuestra extensa familia que hoy llora su prematura partida", expresó en un emotivo texto.

Te podría interesar Demi Lovato Prometido de Demi Lovato revela lindo detalle de su propuesta de matrimonio a la cantante

Aunque hasta ahora no se reveló la causa exacta de su fallecimiento, Walter Vasconcelos insinuó que su carrera en las artes marciales mixtas pudo haber influido en su salud. "Perseguiste tus sueños en Estados Unidos como luchador de MMA, campeón brasileño, pero no creemos que ella [la carrera] también te llevaría en un viaje sin retorno, sin ninguno de nosotros cerca", escribió. Además, lamentó la tragedia: "Esperábamos que vinieras para Navidad, pero eso ya no sucederá. La vida es un suspiro y esta noticia ha roto nuestros corazones".

Por su parte, la madre de Bomba, Elisabete Vasconcelos, expresó su pesar en su perfil de Facebook, donde publicó: "Eterno anhelo por mi amado hijo", reflejando el dolor que atraviesa la familia.

Guilherme Vasconcelos hizo una destacada carrera como luchador profesional. Participó en 16 combates de MMA y fue parte de la tercera temporada del reality The Ultimate Fighter: Brazil. Recientemente, se había enfocado en competir en la Liga Mundial de Jiu Jitsu y compartía frecuentemente videos de sus entrenamientos en redes sociales. Su última publicación en el gimnasio fue el jueves pasado.

En agosto, Vasconcelos informó a sus seguidores en Instagram sobre un problema físico que le impidió competir en un torneo de jiu-jitsu en Las Vegas. "Desafortunadamente, la lesión en la parte baja de la espalda que sufrí hace un mes regresó, y después de mi primera pelea ya no podía caminar", escribió, lamentando que esta fuera "una de las situaciones más frustrantes" de su carrera competitiva. También mencionó que su prioridad sería enfocarse en su recuperación.

Además, Vasconcelos fue conocido también por su breve romance con Demi Lovato en 2016, tras la ruptura de la cantante con el actor Wilmer Valderrama. Según la revista Us Weekly, la relación entre Lovato y Bomba fue una etapa de diversión y exploración para la estrella del pop, quien se encontraba en proceso de conocer nuevas personas tras el fin de su largo noviazgo.

Sin embargo, la relación terminó en mayo de 2017, según confirmó People. Hasta el momento, Lovato, quien actualmente está comprometida con el músico Jutes, no ha comentado públicamente sobre el fallecimiento de Vasconcelos.

La repentina muerte de Guilherme Vasconcelos deja un gran vacío entre sus familiares y amigos. "Que el Dios que es capaz te reciba en su infinita misericordia y nos consuele a todos los que siempre te hemos amado incondicionalmente", concluyó su tío Walter en su mensaje de despedida. La familia y el círculo cercano del luchador se mantienen unidos en el duelo mientras buscan consuelo ante la inesperada pérdida.

Fuente: Tribuna