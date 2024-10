Muerte Liam Payne: Este es el mensaje de despedida y la última FOTO que publicó antes de fallecer

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Fans del mundo del espectáculo internacional siguen en shock y llorando la repentina muerte del cantante británico Liam Payne, quien saltó a la fama desde que era un adolescente cuando formaba parte de la 'boy band', One Direction. Debido a que el fallecimiento de Liam fue producto de un presunto accidente, han llamado mucho la atención las últimas publicaciones que hizo el intérprete mediante sus redes sociales.

Como se sabe, fue alrededor de las 15:00 horas (tiempo de CDMX) que medios de todo el mundo comenzaron a reportar el fallecimiento del cantante británico de 31 años, tras haber caído desde un edificio en la zona de Palermo, en la capital argentina Buenos Aires. Hasta este momento se desconoce si Liam cayó accidentalmente desde el balcón de su habitación de hotel o si fue él mismo quien se arrojó.

La última FOTO que publicó Liam Payne en Instagram

Payne llevaba tiempo sin usar su cuenta de Instagram para hacer posteos, ya que la última fotografía que publicó data desde el pasado mes de mayo. En aquella fecha, el intérprete de temas como For You publicó un mensaje de despedida debido al fallecimiento de Morgan Spurlock, quien fue el director de la película This Is Us, que abarcaba la gira de One Direction: "Descanse en paz Morgan Spulock, fue un placer haber trabajado contigo".

Esta es la última publicación que hizo Liam Payne en Instagram

Últimas publicaciones de Liam Payne antes de morir

Mientras que minutos antes de morir, Payne también hizo varias publicaciones que han provocado incógnita entre sus seguidores, debido a que lucía tranquilo y feliz, esto porque se ha manejado la versión de que se habría tratado de un suicidio. En los videos que compartió el intérprete europeo se puede ver que estuvo paseando por los campos argentinos en compañía de con su pareja, la actriz estadounidense Kate Cassidy.

Asimismo, minutos antes del accidente donde perdió la vida, Payne habría compartido mediante su perfil de Snapchat una imagen en la que aparece junto a su novio frente a un espejo, luciendo prendas para estar en la alberca. La selfie presuntamente fue tomada dentro de la habitación del hotel donde murió el británico momentos más tarde.

Cabe resaltar que ha surgido la teoría de que Liam Payne se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia al momento del accidente que lo dejó sin vida. En X ya circulan fotos de la supuesta habitación donde el exOne Direction pasó sus últimos momentos con vida. En las imágenes se puede ver que una pantalla de televisión fue estrellada por un golpe, además de que hay indicios de sustancias ilícitas en diversas zonas del cuarto.

