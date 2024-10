Reportan muerte de Liam Payne, exOne Direction, tras ser hospitalizado grave en Argentina

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A un mes de que se anunciara que Liam Payne estaba luchando por su vida, ya que presuntamente fue hospitalizado grave durante sus vacaciones por Buenos Aires, Argentina, recientemente en diferentes medios de comunicación han reportado la muerte del tan querido y famoso de One Direction. Se dice que el cantante se habría caído de un tercer piso de un hotel en dicho país.

En una trágica noticia que ha conmocionado al mundo de la música y a millones de fanáticos, Liam Payne, ex integrante de la famosa banda británica One Direction, falleció tras caer desde un tercer piso en la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió en un hotel del barrio porteño de Palermo, específicamente en la intersección de las calles Costa Rica y Arévalo. El músico británico, de 31 años, se encontraba en la capital argentina como parte de una serie de compromisos profesionales y personales.

Según los informes preliminares, el intérprete de For You estaba alojado en el hotel cuando, por razones aún desconocidas, cayó desde el balcón de su habitación en el tercer piso. Empleados del hotel y vecinos de la zona alertaron rápidamente a las autoridades, quienes llegaron al lugar para confirmar el trágico deceso. La noticia ha generado una ola de tristeza y conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria musical. Payne, conocido por su talento y carisma, había logrado una exitosa carrera tanto con One Direction como en su etapa como solista.

La banda, formada en 2010 en el programa de televisión The X Factor, se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de discos y llenando estadios en todo el mundo. Tras la separación del grupo en 2016, Payne continuó su carrera en solitario, lanzando varios sencillos y colaboraciones que fueron bien recibidos por el público. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y homenajes a Payne. Sus ex compañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, expresaron su profundo dolor y tristeza por la pérdida de su amigo y colega. "No hay palabras para describir lo devastados que estamos. Liam era una luz brillante en nuestras vidas y en la de muchos otros. Siempre lo recordaremos con amor y gratitud".

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Mientras tanto, los fanáticos de Payne han organizado vigilias y homenajes en diferentes partes del mundo, recordando su legado y la alegría que trajo a sus vidas a través de su música. La muerte de Liam Payne es una pérdida irreparable para la industria musical y para todos aquellos que lo conocieron y admiraron. Su talento, energía y espíritu vivirá en los corazones de sus seguidores y en las canciones que dejó como legado, tales como Tearsdrop. Descanse en paz, Liam Payne.

Fuente: Tribuna del Yaqui