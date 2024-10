¿Romance en 'Hoy'? Imanol Landeta y Sandra Itzel revelan si están enamorados en 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dado a la gran química que ambos han mostrado sobre la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy, tanto el galán de novelas, Imanol Landeta, como la querida actriz y cantante, Sandra Itzel, acaban de confesarse sobre su relación y revelaron si están enamorados tras varias semanas ensayando juntos, ¿acaso nació un romance en el programa?

La sorpresa de esta sexta temporada del reality de baile de Televisa, ha sido la pareja conformada por Itzel e Imanol, pues han demostrado tener una gran química en la pista de baile y ser unos bailarines excelentes. El actor tenía 15 años retirado del mundo del espectáculo y regresó por la puerta grande con importantes proyectos, mientras que Sandra se encuentra triunfando tras terminar una relación de más de 10 años, en la que ella afirma fue violenta con Adrián Di Monte, por lo que hay sospechas que ambos en su mejor momento se han enamorado del otro.

Durante la primer semana, en la que presentaron su baile inaugural y también el de salvación para el viernes de eliminación, ambos no han recibido más que halagos por sus presentaciones, y ahora, este miércoles 16 de octubre, Andrea Legarreta no solo fue la encargada de asegurarles que tienen un gran ángel, encanto y micho talento, sino que también les señaló que ya deberían de intentar tener una relación, pues se ven muy bien juntos: "Yo ya quiero que sean novios, que se casen, que tengan hijos, es más que evidente que hay una energía y una química maravillosa".

Ante esta situación, Galilea Montijo les cuestionó su estaban solteros o con pareja, a lo que ambos señalaron que eran libres y sin compromisos, así que no pudo evitar preguntar si estaba naciendo el amor, a lo que el hijo de Manuel Landeta confesó que ella es fantástica, y le genera muchas emociones, pero no dijo nada sobre intentar una relación: "Es una mujer hermosa, el otro día le dije: 'A ver si no se me olvida la coreografía cuando te vea a los ojos'".

Por su parte, la exparticipante de Inseparables declaró ante las cámaras que existe una "chispa" entre ambos y cuando comenzaban a bailar se podía ver que hacen una gran conexión y se vuelven "uno mismo", pero que no sabe si podrían pasar a ser algo más que amigos, aunque con Montijo aseguró que la vez que faltó al ensayo le hizo falta tenerlo con ella: "Ayer que no estuvo en el ensayo me hizo falta, no solo como compañero, sino como su presencia, su energía".

Por otro lado, el actor de Papás por Conveniencia declaró en una entrevista con Ernesto Buitrón y otros medios de comunicación que ha visto el shippeo de ambos, destacando que puede confirmar que hay una gran química y su relación se ha vuelto especial pronto, pero cree que se debe a lo parecido que son: "Tenemos una similitud de vida que se encuentran, que curiosamente tienen que ver con temas de ‘Papás por conveniencia’ y espero que esa química y esos bonitos sentimientos que tenemos nosotros entre nosotros se vean en la pista de baile".

Fuente: Tribuna del Yaqui