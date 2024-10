Se revela que Liam Payne viajó a Argentina para reconciliarse con Niall Horan ¿Se reunieron?

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina. - El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras la trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, quien lamentablemente falleció este miércoles 16 de octubre al caer desde el balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Payne, de 31 años, se encontraba en la capital argentina acompañado de su novia Kate Cassidy, y había sido visto en público días antes, disfrutando del concierto de su excompañero de banda, Niall Horan.

Solo dos semanas antes de su muerte, Payne sorprendió a sus seguidores al publicar un video en Snapchat (posteriormente compartido en X, antes Twitter), en el que manifestaba su deseo de reconciliarse con Horan.

Creo que podríamos ir a saludarnos", mencionó Payne en el video. "Ha pasado un tiempo desde que Niall y yo hablamos. Tenemos mucho de qué hablar, y me gustaría arreglar un par de cosas con él". Aseguró que no había "malas vibras" entre ambos, sino que simplemente necesitaba una conversación pendiente con su excompañero de banda.

El 2 de octubre, Payne asistió al concierto de Niall Horan en Buenos Aires, donde fue captado disfrutando del show junto a su pareja, Cassidy. En videos compartidos por fans, se le vio aplaudiendo, inclinándose sobre una barrera de vidrio y posando para fotos con seguidores, mientras hablaba en español con el público. Esa aparición dejó entrever un lado cercano y alegre del cantante, quien incluso había expresado públicamente su entusiasmo por la posibilidad de reparar amistades del pasado.

Sin embargo, este miércoles 16 de octubre, la policía local fue llamada al hotel CasaSur Palermo para atender una emergencia reportada por el personal del establecimiento. Según el portavoz del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Pablo Policicchio, las autoridades habían recibido un aviso sobre un "hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol".

Poco después de la llamada, se escuchó un ruido sordo en el patio del hotel, donde los socorristas encontraron el cuerpo de Liam Payne. Los servicios de emergencia confirmaron que el impacto le había causado lesiones extremadamente graves, y aunque los paramédicos llegaron rápidamente, Payne ya no presentaba signos vitales al momento de su traslado.

El Ministerio de Seguridad comunicó que Payne se habría arrojado desde el balcón de su habitación, aunque las circunstancias exactas del incidente aún están bajo investigación.

La noticia de la repentina muerte de Payne generó una ola de conmoción en redes sociales, donde celebridades y fanáticos expresaron su dolor. La socialité Paris Hilton compartió en X: "Muy choqueada al escuchar la noticia del fallecimiento ?? de @LiamPayne. Enviando amor y condolencias a su familia y seres queridos. ?? RIP mi amigo ??".

El músico Charlie Puth, quien trabajó con Payne en los inicios de su carrera como solista, también dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram: "Estoy en estado de shock en este momento. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que pude trabajar. No puedo creer que se haya ido... Estoy muy molesto en este momento. Que descanse en paz”.

Para quien no lo sepa, Payne se lanzó al estrellato como uno de los cinco integrantes de One Direction, la boy band británica que conquistó al mundo en la década pasada. Tras la separación del grupo, inició una carrera en solitario que, aunque no alcanzó el mismo éxito que su época con la banda, lo mantuvo relevante en la industria.

Sin embargo, Payne también enfrentó controversias personales a lo largo de los años, desde problemas de salud mental hasta turbulentas relaciones amorosas. En su última relación pública, con la influencer Kate Cassidy, Payne parecía haber encontrado un período de estabilidad, pero su pasado reciente con su exnovia Maya Henry volvió a salir a la luz días antes de su fallecimiento.

Henry, en una entrevista para el podcast The Internet Is Dead, acusó a Payne de haberla presionado para tener un aborto durante su relación y de acosarla después de su ruptura en 2022. Según la modelo, Payne habría utilizado múltiples números y cuentas para contactarla y a su familia, comportamiento que llevó a sus abogados a emitir una carta de cese y desistimiento poco antes de su muerte.

La partida de Payne deja un profundo vacío entre sus seres queridos y millones de fanáticos que lo siguieron a lo largo de su carrera. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos y polémicas, el cariño del público hacia el cantante y su legado musical sigue vigente.

Fuente: Tribuna