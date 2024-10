Televisa, de luto: Muere conductora de 'Hoy' por cáncer terminal; filtran lo último que hizo en vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas de Televisa y TV Azteca relata de las últimas cosas que hizo una famosa conductora del matutino Hoy antes de morir. Se trata de Ariel López Padilla, quien reveló que luego de distanciarse durante muchos años con Talina Fernández (madre de su exesposa, la también fallecida Mariana Levy), lograron reconciliarse poco antes de su fallecimiento a causa de una leucemia (cáncer en la sangre) terminal.

Ariel López Padilla y Talina Fernández (QEPD)

Como se recordará, Mariana falleció en 2005 a causa de un infarto, años después de separarse de Ariel, quien duró años sin ver a la hija que tuvieron juntos, María López Levy. En entrevista con el conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa de YouTube N Estado Burresco, el viudo de la querida actriz de telenovelas reveló que se reconcilió con la 'Dama del buen decir' antes de que ella perdiera la vida en el 2023.

El exconductor de Hoy empezó relatando una curiosa anécdota de la presentadora, cuando acudió a su casa a entrevistarla. Entre la plática, contó que Talina lo invitó a pasar a un cuarto donde tenía "cosas de santería", en donde aseguró sentir una vibra "padre". "Talina me dice: 'Entra'... esto nunca lo he contado en mi vida. 'Marianita, mi amor, mira quién me vino a entrevistar, 'El Burro' que te quiere mucho aquí está' y hablaba hacia un lugar y dije 'cab...' me entró como una comezón, una ansiedad muy cab... y sentí algo muy fuerte", relató Van Rankin sobre esa anécdota. "'Salúdala 'Burro'", le dijo la conductora, a lo que él le dijo a Mariana unas lindas palabras: "'Mi amor, como te extraño, como nos reíamos... qué ganas. Ya nos volveremos a reír juntos allá arriba'", recordó.

María y Ariel López Padilla

Por otro lado, López Padilla reaccionó a su reconciliación: "Yo vi la última vez a Talina y terminé un ciclo de distanciamiento", señaló, aclarando que se logró reconciliar con ella apenas un par de meses antes de que falleciera, todo gracias a una exposición de arte de su hija María López Levy, con quien él mismo también retomó la relación hace algunos años. "María estaba exponiendo, yo tenía que llegar a una hora y María había planeado que yo no llegara a la misma hora para precisamente no encontrarnos", relató.

"Yo me retrasé un poco y ella se adelantó. Yo quedé en la parte de arriba y mi esposa Paulina llega y me dice: 'Ya llegó Talina'", dijo, asegurando que ya tenían varios años de no verse. "Me dice 'baja' y la veo con su nuevo novio y nos acercamos y fue como un... abrazo. No le di beso pero dije qué bueno que estemos en este momento, en este lugar celebrando que María sea feliz. Vernos juntos sin lastimarnos. Yo creo que ahí está la llave", manifestó el actor.

"Solamente puedo sentir agradecimiento de que seas la abuela de mi hija, la madre de la mujer que amé y la abuela de una mujer que veo y admiro que es mi hija", relató acerca de lo que aprendió de su reconciliación, asegurando que ambos tenían algo muy importante en común: su hija María. Como se recordará, Ariel y Mariana estuvieron juntos desde 1994 hasta 1997 y de su relación nació María, quien actualmente se dedica al arte.

Ariel López Padilla y Mariana Levy

El 28 de junio del 2023, Talina Fernández murió a los 78 años de edad a causa una leucemia que se agravó rápidamente. Desde 2006 le detectaron dos tumores en la cabeza y conforme pasaron los años, su salud se complicó. La famosa conductora, quien fue conductora en el programa Hoy y tuvo varios programas de radio y televisión en Televisa como Hasta en las mejores familias y Nuestra Casa. Antes de su muerte fue presentadora en Sale el Sol de Imagen TV y participó en MasterChef Celebrity México en TV Azteca.

Fuente: Tribuna