Televisa de luto: Tras sufrir dura pérdida 'Albertano' cumple la petición de su exsuegra

Ciudad de México.- Hace unos días, en TRIBUNA te contamos que el comediante Ariel Miramontes, mejor conocido en la industria de la actuación como ‘Albertano’ se encontraba envuelto en una polémica y es que, la madre de sus hijos había fallecido. Esta noticia se propagó rápidamente hasta llegar a los oídos de la supuesta progenitora de la fémina, identificada como Elizabeth ‘N’, quien intentó contactar con el famoso a través de las redes sociales.

Como algunos recordarán, ‘Albertano’ es padre de tres hijos, aunque hasta donde se tenía entendido, él no vivía con la madre de éstos, puesto ella lo habría abandonado, es por ello que el actor de Nosotros los guapos, María de todos los Ángeles y ‘Albertano’ vs los Mostros, se hizo cargo de los pequeños. Según lo dicho por la denunciante, se le habían manejado diversas versiones en las que le indicaron que su hija, también llamada Elizabeth, había muerto hace años, cosa que no sería real puesto habían tenido contacto hace meses.

Y es que, según lo dicho por la mujer, pese a que ‘Albertano’ ya no tenía una relación amorosa con su hija, él se hizo cargo de todos los gastos funerarios, por lo que quería saber lo que había ocurrido en realidad con su descendiente, ya que, ella no podía tener contacto con ella de manera tan frecuente, porque la señora vive en Estados Unidos, mientras que su heredera residía en otro lugar: “He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma… Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto…”.

A tan solo 42 horas de que el video de la señora Elizabeth se viralizara a través de redes sociales, la misma mujer lanzó un nuevo clip en el que confirmó que ya había tenido contacto con Ariel Miramontes; sin embargo, no brindó demasiados detalles sobre la causa de muerte de su hija o qué clase de explicación le dio ‘Albertano’: “Ya tuve contacto con él, ya me llamó por teléfono, ya hablamos (…) Ya estoy más tranquila, ya hablé con él; quedamos muy bien, muchas gracias.”

Albertano ya contactó con su exsuegra

Por el momento se desconoce a qué acuerdo llegaron o qué fue lo que el actor le dijo a la mujer, pero todo parece indicar que se trató de una explicación bastante convincente, puesto ella no continuó con las indagatorias. Tampoco se sabe si los tres hijos del histrión tuvieron o tendrán algún tipo de contacto con la mujer. Por ahora, también cabe aclarar que el famoso no ha hecho mención de nada al respecto a través de sus redes sociales.

