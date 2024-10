Televisa en shock: Briggtte Bozzo revela si sentía alguna atracción por Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrián Marcelo y Briggitte Bozzo dieron mucho de qué hablar durante su estancia dentro de La Casa de los Famosos México y es que, una gran cantidad de gente en la audiencia llegó a emparejarlos debido a que el influencer regiomontano mostró su interés en la joven en más de una ocasión, mientras que ella lloró cuando el creador de contenido se marchó del reality show de manera inesperada.

Incluso, la pitonisa Mhoni Vidente, llegó a hacer una predicción acerca de Bozzo y Adrián Marcelo, en la que informó que el influencer abandonaría a su esposa, Karina Puente, para comenzar una relación con la venezolana. A casi tres semanas de la gran final del reality show, en la que Mario Bezares se levantó como el gran ganador, Briggitte había evitado hablar sobre su relación con el regiomontano; pero no pudo evitar huir de la pregunta del millón por siempre.

Es bajo este contexto que, recientemente, la pelirroja rompió el silencio y no solo habló sobre Adrián Marcelo, sino que también reveló algunas cosas sobre el equipo Tierra. Y es que, como es bien sabido, en varias ocasiones, la gente de producción suele lanzar ciertos fragmentos del show que consiguen viralizarse, lo que de alguna manera puede alterar la visión acerca de algunos concursantes, en este caso se habrían dejado entrever que la relación entre Bozzo y el creador de contenido iba viento en popa, cuando no era del todo cierto.

Briggitte comentó que ella notaba que las cosas con Adrián comenzaron a cambiar de un momento para otro, puesto de pronto comenzó a darle halagos, los cuales se volvieron cada vez más agresivos, a un punto en el que parecía que le estaba faltando al respeto: “En un punto empecé a sentir muchos halagos de su parte, ‘Briggitte te ves bien. Te ves muy bien’. O cosas misóginas, me faltaba al respeto, ‘Con todo respeto, si me la jalaría por ti’, ‘Estás bien buen’. Luego empezó a ser lindo y le pedía perdón a su esposa todo el tiempo.”, declaró la famosa.

Briggitte negó sentir cualquier tipo de atracción hacia Adrián Marcelo y afirmó que si bien, intentó llevarse bien con el regiomontano, la realidad es que lo hizo porque no quería que hubiese “mala vibra” en la Casa y no por tener un interés genuinamente amoroso por él: “Atracción no llegué a sentir nunca. Llegué a escuchar esos comentarios de que él sentía una cierta atracción por mí, por eso me quería eliminar. Primero se hacía el bueno y luego te rilaba con todo y decía las peores cosas”, sentenció la pelirroja.

Fuentes: Tribuna