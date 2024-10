Tenía cáncer de pulmón: Famoso galán de Televisa sufre dolorosa muerte y filtran lo que nadie sabía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de un fuerte escándalo de infidelidad que provocó su divorcio, un famoso galán de telenovelas de Televisa habla de la desgarradora pérdida que sufrió y revela algo que nadie sabía: tuvo que enfrentar ese fallecimiento a distancia debido al trabajo. Se trata del actor chileno de 50 años Cristian De La Fuente, conocido por participar en telenovelas de Las Estrellas como Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Sueño de amor y En Tierras Salvajes.

Cristian de la Fuente

En la presentación de la obra de teatro Buenos Muchachos, protagonizada por el argentino Juan Soler y Héctor Suárez Gomís, el chileno acudió a apoyar a sus amigos en esta puesta en escena, la cual trata de la amistad entre hombres y cómo enfrentan la pérdida de sus padres. Cabe mencionar que en la vida real, tanto Suárez Gomís como Soler sufrieron la devastadora muerte de sus dos papás, golpe que fue duro de asimilar.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen TV, De La Fuente entonces recordó a su fallecida madre, Adriana Sabarots, quien lamentablemente murió el 27 de septiembre del 2014 a causa de un cáncer de pulmón que se le había diagnosticado meses antes. Cabe recordar que el chileno también perdió a su padre, quien lo tuvo fuera del matrimonio, por la misma causa.

Al preguntarle sobre cuál ha sido el precio que ha tenido que pagar debido a la fama, ya que en 2022 protagonizó un fuerte escándalo de infidelidad al ser captado en un bar de la CDMX besándose con otra mujer que no era su esposa Angélica, provocando su divorcio tras 20 años casado, el actor reflexionó y deseó tener más privacidad.

"Quizás el único precio que uno paga es que a veces la vida privada no es tan privada y uno a veces tiene que ser muy público cuando quiere ser más privado", dijo, agregando que de lo que más le ha dolido es no estar cerca cuando enfrenta la muerte de un ser querido. "El otro precio que me ha tocado que no va por la fama sino por lo extraño que es nuestro trabajo... que muchas muertes de personas muy cercanas y queridas, una de ellas mi madre, me tocaron estando fuera de mi país, en trabajos", mencionó.

Cristian y su madre (QEPD)

Y es que el actor estaba trabajando en Miami, Florida cuando su progenitora partió de este mundo. Cristian viajó de Miami a Santiago, Chile para el funeral. "A veces es muy duro estar lejos en lugares distintos y no es que yo diga 'ok, mañana no trabajo' y me voy, porque nadie puede hacer ese trabajo y se cancelaría entonces es un poquito complicado, eso yo creo que es lo que más duele", finalizó el histrión.

Fuente: Tribuna