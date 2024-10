Todos los secretos y la historia de Grease: ¿cuáles son los mejores musicales?.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cine y el teatro son dos de los géneros más elegidos por el público en el mundo cultural, y aunque actualmente las plataformas de streaming y las películas en dichas plataformas digitales están revolucionando la era televisiva, el teatro sigue al pie del cañón.

La industria cinematográfica es uno de los sectores mejor valorados en un país, porque además de la amplia oferta de opciones que ofrece al usuario es una de las opciones más culturales y accesible al público más joven, aunque sigue siendo líder entre la edad adulta.

Y el tercer ejemplo más icónico dentro del ocio y actividades de entretenimiento son los musicales, ese género teatral que basándose en los pilares del teatro llena de magia el escenario con las canciones y el ritmo musical.

¿Por qué los musicales enamoran al público?

Como su propia definición dice, un musical es un género que combina música, canciones, ritmo, diálogo y bailes, una mezcla de buenas vibraciones y alegría que llenan de magia el escenario. Aunque lo normal es representarse en grandes escenarios, es cierto que hay musicales más pequeños que también cumplen a la perfección con las características de este género.

El musical como forma de expresión de un arte escénico se remonta al propio teatro del siglo XIX, en obras que sin salirse de los márgenes del teatro, de sus guiones y escenas, empezaban a mostrar signos de necesitar más vida dentro del propio escenario. Entonces, el teatro evolucionó a lo que se conocía como opereta, ópera cómica o comedia musical donde sin salirse de las líneas de la unidad dramática incluían canciones populares o bailarines que acompañan la escena.

Black Crook puede sonar banal, pero es el nombre del primer musical registrado en la historia escénica. Estrenado en Nueva York en 1866 contaba la historia de un rico conde que buscando el amor quería casarse con una chica joven de su pueblo. Lo novedoso fueron las canciones y bandas sonoras que acompañan la representación teatral y que se hizo con la ovación de todos los asistentes.

Grease: la revolución que ha hecho historia

Como en todas las novelas y teatros y como en la vida en general, la base de la vida es el amor, esa historia de amor que despierta el alma y pone los pelos de punta llenándote de vida. Pues este es el motor de Grease, la revolución del musical que desde 1978 ha pasado de generación en generación como un icónico.

¿Quién no ha soñadoalguna vez con ser la novia de Travolta? Pues este musical no solo te hace desear ser Olivia Newton y Travolta sino que es tan cercano al espectador que casi pasas a ser el protagonista del evento.

Los secretos de Grease

El musical es conocido por su famoso nombre, “Grease”, pero realmente el nombre es este porque hace referencia a los jóvenes de los años cincuenta que se hacían llamar los “greasers” debido a sus peinados “greased back” por los peinados hacia atrás.

De hecho, aunque los protagonistas son adultos, la historia está ambientada en un instituto en Venice, una ciudad de Los Ángeles, donde actualmente se siguen dando clases, incluso celebra jornada de puertas abiertas para los turistas más enamorados del musical.

Todos los amantes de Grease saben que una de las escenas más icónicas del musical es la pelea de baile en el escenario del colegio, de ahí que la película esté grabada en verano en período vacacional. La repetición de esta escena provocó varios desmayos de los personajes, que bailan con vestuario de invierno a plena calor en California.

La banda sonora de Grease es sin duda muy pegadiza y parte de la esencia de la película, pero no hubo solo una opción, aunque muchas de ellas estuvieron a punto de no ver la luz como “Grease Is The World” escrita por Barry Gibb de los Bee Gees, que pese a no ser del gusto del director acabo dándole una oportunidad por el éxito del grupo.

El coche mítico de la película, el “Vaselina” de Olivia Newton-John ha sido subastadodado el valor incalculable que ha adquirido con el paso de los años. Tal cual decorado y con el fuego que te lleva directo a la escena de la carrera de la película, ahora el poder pasa a un fan de este género con la firma de la actriz y protagonista.

Grease debe su vida al musical del mismo nombre de Broadway que fue nominado incluso a los Premios Tony en aquella época.

Musical de Grease: 50 aniversario

Con motivo del 50 aniversario, se celebra en Madrid el musical de Grease para revivir en España la era dorada del Rock and Roll y la juventud americana. En uno de los teatros más famosos de Madrid, este musical ha arrasado entre el público.

Adrián Lastra es quién protagonizará a John Travolta metido en un traje ajustado y una buena base de gomina, como requiere la ocasión. Un viaje en el tiempo que une a niños y mayores de distintas generaciones en una misma sala.

El Teatro Apolo ya acogió hace apenas dos años otro clásico cinematográfico en formato de musical, “Cantando bajo la lluvia”, y esta vez ha apostado por un clásico de toda la vida con el acompañamiento de la mejor música en directo que hará a los asistentes salir del musical con ganas de bailar y disfrutar de la vida.