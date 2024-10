Así fue como 'El Chapo' consintió a las directioners y trajo a One Direction a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchas generaciones de niñas y adolescentes creciendo escuchando una de las boybands más populares, conformada por cuatro chicos británicos y uno irlandés. Este grupo de fanáticas se hacía llamar 'directioners' y solían ser muy leales. El fervor por este pasado musical ha resurgido con el reciente fallecimiento de Liam Payne, uno de los integrantes de la banda. En esta ensalada de recuerdos nostálgicos, hay uno muy peculiar en el que las admiradoras intentaron contactar a 'El Chapo' Guzmán.

Como sabemos, este narcotraficante era muy poderoso. Por ello, las seguidoras recurrieron a él para pedirle un favor. Corría el 2015 cuando el fandom de 1D ansiaba que Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik y Payne regresaran a tierras mexicanas, por ello, les pareció que la persona indicada para lograr esta maniobra era nada menos el uno de los capos más peligrosos de México.

Recordemos que en 2015 'El Chapo' se fugó del penal del Altiplano, por lo que al estar libre, las directioners hicieron de todo para llamar su atención. A través de la red social que en ese momento se llamaba Twitter, crearon una tendencia bajo el hashtag #CHAPOMEXICONEEDS1D. Fueron cientos las publicaciones que se unieron a la petición. Incluso se corrió el rumor que uno de los hijos de Guzmán había retwitteado el mensaje, por lo que estaban convencidas de que el mensaje ya le había llegado al destinatario.

Lo curioso fue que después la banda asistió a los premios Telehit en ese mismo año, por lo que muchas creen que tal vez el delincuente que ahora enfrenta cadena perpetua en la ADX Florence les cumplió su capricho. Esa fue la última vez que vinieron como banda, aunque Malik decidió no asistir al evento.

Eso no impidió que las fanáticas vivieran una experiencia emocionante en el Foro Sol de la Ciudad de México el 26 de noviembre, cuando los cuatro miembros ofrecieron un breve concierto de 30 minutos en el que cantaron sus canciones más exitosas, como Perfect, Little Things, A.M, Infinity y Story of my life. Este momento pasó a la historia, aunque aún no se ha revelado si 'El Chapo' intervino para que se presentara la agrupación de la premiación de Telehit. Hasta ahora, sólo es un rumor.

