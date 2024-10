Briggitte Bozzo posa en FOTO junto a influencer relacionado al narcotráfico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México concluyó hace más de dos semanas, pero eso no le ha impedido seguir siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Ahora que todos los finalistas están fuera y retomaron sus actividades, los seguidores han tenido la oportunidad de convivir y tomarse una fotografía con ellos. Una de estas personas es Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como 'Markitos Toys'.

El influencer se tomó una selfie con Briggitte Bozzo. Para presumirla, la posteó en su perfil de Instagram. En ella se le ve vestir una sudadera y una gorra negra, mientras que la joven actriz portaba un top blanco y jeans desgastados del cual colgaban algunas cadenas. En la imagen, Toys incluyó el texto: "Con una joven famosa" y un emoji de la bandera de México. Esta imagen llamó la atención del público por la reputación que tiene el creador de contenido.

Al joven se le ha relacionado con el crimen organizado. Apenas el año pasado subió un video en el que defendía públicamente a su amigo Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini'. Este hombre fue identificado como jefe de seguridad de 'Los Chapitos', una facción del cartel de Sinaloa. La detención representó el segundo golpe que desestabilizó a la célula criminal, ya que meses antes Ovidio Guzmán, uno de los hijos de 'El Chapo' Guzmán, cayó ante las autoridades.

'Markitos Toys' compartió una foto en Instagram en compañía de Briggitte Bozzo

El Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía tres millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilitara la captura. El masculino era señalado como responsable por tráfico de cocaína y metanfetaminas, posesión de armamento e intimidación de testigos. Cuando la Policía lo arrestó, 'Markitos Toys' manifestó su lealtad a 'El Nini', a quien entre lágrimas le confesó que lo extrañaba.

"¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa", dijo en aquella ocasión el youtuber originario de Culiacán, Sinaloa. También aseguró que no le avergonzaba llorar por la detención de su compañero y reafirmó que no le debía nada a nadie. 'Markitos Toys' se caracteriza por organizar concursos en los que da lujosos obsequios como automóviles.

Fuente: Tribuna Sonora