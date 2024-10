¿Corrieron a Tania Rincón de 'Hoy'? Abandona el programa y Televisa presenta a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la conductora Tania Rincón es una de las estrellas de la televisión mexicanas más queridas, no solo por su gran trayectoria en medios de comunicación sino porque además tiene enorme talento y una simpatía sin igual. Debido al gran cariño que siente el público por la michoacana, cualquier noticia que salga sobre ella causa furor y sobre todo si se trata de su labor como presentadora en Televisa.

Como se recordará, la nacida en La Piedad, Michoacán, trabajó por más de una década en TV Azteca hasta que el pasado 2019 decidió renunciar a su contrato de exclusividad porque ya no se sentía cómoda en el canal. Apenas meses más tarde, en 2020, Tania firmó con la televisora de San Ángel para unirse al reality Guerreros 2020 como conductora y en octubre del 2021 finalmente llegó al equipo del programa Hoy.

A punto de cumplir 3 años siendo parte de esta familia, la mañana de este miércoles 16 de octubre Rincón brilló por su ausencia en el matutino y esto preocupó a todos sus seguidores y fans. Resulta que la querida presentadora de 37 años no acompañó al elenco a llevar la mejor información a sus televidentes y quien ocupó su lugar en Hoy fue nadie más y nadie menos que Andrea Escalona, quien rara vez participa en la sección Desayunando y chismeando.

Además de la hija de la fallecida Magda Rodríguez, los otros conductores que estuvieron al aire este miércoles fueron Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Galilea Montijo y Arath de la Torre. Y a pesar de que la productora Andrea Rodríguez no compartió el motivo por el cual Tania no estuvo en el programa esta mañana, sin embargo, la michoacana ya despejó las dudas de sus fans y confirmó que no fue despedida.

Resulta que la conductora, quien se divorció el pasado 2023 de Daniel Pérez, publicó mediante sus historias de Instagram varias fotografías en las que aparecía tomando un vuelo y más tarde reveló cuál era su destino. 'La Rincón' compartió finalmente que se encontraba en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero no compartió el motivo. Es probable que haya viajado a este destino por motivos de trabajo o quizá se trata de una escapada para descansar.

