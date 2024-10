Destapan que Liam Payne habría predicho su muerte días antes de su fatídica caída

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado miércoles 16 de octubre, trascendió la amarga noticia de la muerte del exOne Direction Liam Payne, quien cayó trágicamente en medio de circunstancias que aún ahora resultan confusas tanto para las autoridades como para la audiencia misma; sin embargo, según información de una exnovia del cantante, éste ya habría predicho su muerte desde semanas antes de que ésta ocurriera.

Se trata de Maya Henry, quien tuvo una relación con el excompañero de Harry Styles entre el año 2018 al 2022. La fémina destapó para que el cantante solía enviarle mensajes en los que parecía jugar con la muerte, los cuales consideraba un tanto manipuladores, porque la hacía mantenerse al vilo del cañón creyendo que, en cualquier momento, podría arrancarse la vida: “Él me enviaba mensajes desde que rompimos (decía), ‘Oh, no estoy bien’ (…) Siempre jugaba con la muerte, decía: ‘Bueno, voy a morir, no lo estoy haciendo bien.’”

Exnovia de Liam Payne filtra que el famoso predijo su muerte

Créditos: Internet

Maya Henry, de 23 años, contó que su relación con la celebridad fue tormentosa, puesto ella sabía perfectamente que su entonces novio tenía problemas con las adicciones, así como también sufría de una batalla por su salud mental, por lo que las presuntas manipulaciones parecían estar a la orden del día en su vida: “Hubo una vez que traté de conseguirle ayuda y luego no la aceptó. Le enviaba un mensaje de texto a mi mamá: ‘No estoy bien, que Maya se comunique conmigo’, porque yo no respondía. Siempre era el mismo ciclo.”

Maya contó que, a principios de este mes, Payne le envió un mensaje en el que le decía: “Lamento mucho todo lo que he hecho. No puedo vivir conmigo mismo”; sin embargo, la fémina asegura que él seguía teniendo acciones que le resultaban traumatizantes: “Conozco el estilo de vida que lleva y hay un día en el que algo malo va a pasar, así que siempre digo: ‘Está bien, él está diciendo estas cosas, tengo que ayudarlo porque si no lo hago (…) no podré vivir conmigo misma si algo le sucede a él.”

Lamentablemente, todo parece indicar que la promesa de Liam Payne sobre morir en algún momento próximo terminó por hacerse realidad, puesto durante la jornada del pasado miércoles 16 de octubre, el famoso cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Según lo dicho por las autoridades sufrió “heridas graves”, lo que le provocaron un fallecimiento prácticamente instantáneo.

Fuentes: Tribuna