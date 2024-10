¡Drama en Televisa! Así le responde Nicola Porcella a Adrián Marcelo por decirle "imbécil"

Ciudad de México.- Recientemente, el conductor e influencer peruano, Nicola Porcella, se pronunció con respecto a la polémica que se originó hace unos días con Adrián Marcelo, quien lo insultó en una de sus cápsulas de radar. El regiomontano publicó un video de un recorrido que realizó por las calles de Hollywood, en donde se encontró a unos paisanos de Nicola y aprovechó el momento para lanzar un ataque en contra del presentador de Hoy.

Ante esta situación, el presentador de Televisa fue cuestionado por esta situación durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación. El exparticipante de Guerreros 2020 decidió mantener una postura políticamente correcta y minimizó el insulto por parte del comediante, inclusive se tomó el tiempo de enviarle sus mejores deseos al integrante de Hermanos de Leche.

Que hable lo que quiera. Yo no le debo nada a nadie y no he hablado de nadie. Le deseo lo mejor, que le vaya bien en sus redes, que tenga el cariño de la gente. Yo no le deseo el mal a nadie, no tengo nada en contra", dijo la estrella de reality show.