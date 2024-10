"Éramos familia": Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne tras su trágica muerte

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina. – Zayn Malik, exintegrante de One Direction, recientemente expresó un emotivo tributo a su compañero de banda Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre a los 31 años tras caer desde un balcón en Buenos Aires.

En un mensaje publicado en Instagram, Malik compartió una fotografía de ambos durmiendo en un automóvil, recordando la cercanía que mantuvieron en momentos complicados a pesar de las diferencias en su relación.

Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones por tener", escribió Malik. "Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por apoyarme en los momentos más difíciles de mi vida".

Malik destacó la perspectiva positiva que Payne siempre mantuvo, asegurando que su compañero de banda le hacía sentir amado cuando más lo necesitaba. También reflexionó sobre las fricciones que vivieron a lo largo de los años.

Aunque eras más joven, siempre fuiste más sensato que yo. Eras testarudo y directo, y aunque chocamos por eso algunas veces, siempre te respeté en secreto", confesó Malik. "Te consideraba un hermano y daría lo que fuera por despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amaba y respetaba".

Payne falleció tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, según autoridades argentinas. Informes preliminares indicaron que Payne había mostrado un comportamiento errático antes del incidente.

El portavoz del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires detalló que la policía acudió al hotel tras recibir una llamada de emergencia por un "hombre agresivo, posiblemente bajo la influencia de drogas o alcohol". Payne fue visto arrojando objetos en su habitación, y minutos después sufrió la fatal caída desde una altura de 14 metros.

La Fiscalía Nacional Penal y Correccional informó que el cantante murió por múltiples traumatismos que ocasionaron hemorragias internas y externas. Hasta el momento, no se ha determinado si la caída fue accidental o intencional.

Liam Payne saltó a la fama en 2010 como parte de One Direction, luego de que los jueces de The X Factor decidieran unirlo con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik para formar la banda. El grupo se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, llenando estadios y lanzando éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life.

Sin embargo, las tensiones internas crecieron con los años. Malik dejó el grupo en 2015 para iniciar su carrera como solista, y aunque los demás miembros intentaron mantener la banda, finalmente entraron en pausa en 2016. Payne siguió una carrera en solitario, pero según fuentes cercanas, enfrentó dificultades para encontrar su camino y sentía presión al ver el éxito de sus excompañeros.

Además, la familia de Payne emitió un comunicado expresando su profundo dolor: "Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y será recordado por su alma amable, divertida y valiente".

Anne Twist, madre de Harry Styles, también rindió homenaje en Instagram con un emoji de corazón roto: “Solo un niño... ".

Payne deja un hijo de 7 años, Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole.

A lo largo de los años, Payne y Malik mantuvieron una relación complicada, marcada por desencuentros públicos. En 2022, Payne declaró en el podcast Impaulsive que no siempre le agradaba Malik, pero que siempre estaría de su lado. Más tarde aclaró sus comentarios diciendo: "Zayn es mi hermano y siempre lo apoyaré".

Malik, en su tributo, reflejó ese sentimiento: "A pesar de todo, éramos familia. No puedo explicar cuánto daría por un último abrazo". La trágica muerte de Liam Payne ha dejado una huella profunda en sus fans y compañeros, poniendo fin a una vida llena de talento, pero también de desafíos personales.

Fuente: Tribuna