Golpe a Andrea Legarreta: Confirman romance y boda de Erik Rubín con famosa conductora de Televisa

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy de Televisa Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero del 2023 luego de casi 23 años juntos. Aunque en ese momento aseguraron que no cerraban la puerta a una reconciliación y estaban en buenos términos, al parecer la ruptura ya es definitiva. Y es que en septiembre del año pasado salieron a la luz reportes de una presunta tercera en discordia que habría causado su separación, aunque ambos lo negaron. Ahora, reviven esta versión y aseguran que incluso habría pruebas.

Erik Rubín y Mónica Noguera

La supuesta tercera en discordia sería la conductora Mónica Noguera, quien ha trabajado tanto en Televisa como en Imagen TV. Mónica fue fue señalada de tener un romance con el exTimbiriche desde el año pasado y ahora reportan que incluso habría boda de por medio. Así lo reportaron los conductores del programa Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, puesto que compartieron que el actor y cantante Jorge 'Coque' Muñiz, presuntamente habría dejado al descubierto el supuesto amorío e incluso ventiló que los dos artistas contraerían nupcias.

Luego de que Elisa y Ceriani reportaron la noticia a finales del año pasado, recibieron fuertes insultos de Andrea, además de que tanto ella como Erik negaron que hubiera un romance con Noguera. "Hay un par de conductores que más bien son un par de escorias humanas (...) me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable o la amante de Erik y que por eso tomamos la decisión de separarnos, a mí no me causa risa, me causa indignación", dijo entonces Andrea en vivo en el matutino Hoy.

También dejó claro que Mónica no tenía nada que ver con su separación de Rubín: "Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no se merece que la pongan en un sitio que no corresponde", dijo. Y ahora, un año después, tanto Elisa como Javier Ceriani insisten en que la noticia que reportaron sí sería verdad e incluso muestran una supuesta prueba.

Mónica Noguera se casa y está en relación Erik... y Andrea Legarreta que nos dijo asquerosos y que nos iba a demandar, ¿dónde está tu demanda?", señaló Beristain.

Posteriormente, compartieron un breve clip de una entrevista de 'Coque' Muñiz en Imagen Televisión, en donde supuestamente habría hablado de más y ventilaría que Erik y Mónica tendrían una relación. "Esto que les habíamos contado hace un año, un mes y 10 días, 'Coque' Muñiz lo confirma en este programa de Imagen. La presentadora se pone súper nerviosa, Mónica Noguera a lo lejos grita 'no, no, no'. esto sucedió el día de hoy", agregó Elisa.

Ellos están en relación y fue el motivo por el que Erik le pide el divorcio a la señora Andrea Legarreta", insistió la conductora de Chisme No Like.

En la entrevista, de la cual tomaron solo el audio ya que no podían reproducir el material directamente, se escucha la voz de Noguera de fondo quien dice: "No me voy a casar", mientras la conductora quien charlaba con 'Coque', dijo: "No se va a casar, la vamos a casar a Moni". Fue ahí que el actor y cantante habría revelado de más: "Es que yo vi en la televisión, ¿puedo decirlo? Acabo de ver en la tele que Erik Rubín decía que iba a casarse con 'Mona'", se escucha en el audio.

Y aunque ya no se alcanza a escuchar una reproducción del resto de la plática, conductores de Chisme No Like afirman que el artista luego mencionó que estarían esperando a que terminen las funciones de la obra en la que participa Erik, Jesucristo Súper Estrella: "Yo le hablé ¿y sabes qué me dijo? 'Deja que acabe Jesucristo Súper Estrella", habría mencionado 'Coque'. Cabe mencionar que ya en el pasado Erik había 'confirmado' esta supuesta boda, pero a manera de sarcasmo.

"Yo confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera y nos vamos a casar dentro de un mes", declaró el exTimbiriche, aclarando que lo dice así porque igual si lo negara, tampoco le creerían. "Si digo una cosa, no es cierto y si digo la otra, tampoco es cierto. Por eso yo les estoy diciendo: tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes", dijo el año pasado entre risas. Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que de momento permanece en calidad de rumor.

Fuente: Tribuna