Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, le manda contundente mensaje por boda con Christian Nodal

Ciudad de México.- El reconocido compositor mexicano, Gussy Lau, recientemente fue captado en un evento por las cámaras de TV Azteca y otros medios de comunicación, a los cuales volvió a responderles preguntas sobre su exnovia, Ángela Aguilar. El ex de la cantante del regional mexicano aprovechó para enviar un contundente mensaje a la joven ante su inesperada boda con el cantante Christian Nodal, ¿le cerraron las puertas?

Hace dos años la familia de Pepe Aguilar se vio envuelta en tremendo escándalo cuando la menor de sus descendientes, Ángela, fue expuesta en redes sociales sobre su relación sentimental con Lau. Se filtraron fotos de la intérprete En Realidad mientras que estaba al lado del compositor, en la primera imagen salían de la mano, pero en otra salían dándose un beso sacando la lengua, lo cual causó gran conmoción entre miles de internautas.

Como era de esperarse, Gussy fue el primero en ser señalado como culpable de filtrar las fotos al lado de la ahora esposa del creador de Ya No Somos Ni Seremos. Ahora, tras tanto tiempo, durante su paso por la entrega de premios de la Sociedad de Autores y Compositores de México, volvió a negar que tuviera algo que ver con eso: "Claro, yo se los dije desde un principio, yo jamás filtré, y ella lo sabe perfecto, yo creo que todos lo saben, o sea, al menos en la familia, y por eso creo yo que pudimos seguir trabajando. Si, me tiró, pero el año pasado, él me habló a mí en febrero para pedirme canciones".

Aprovechando su atención a medios como Ventaneando y Venga la Alegría, le cuestionaron sobre que pensaba dela boda entre su expareja y el cantante originario de Sonora, a lo que respondió que le deseaba solo lo mejor a la joven y que fuera muy feliz, pues sería incapaz de desearle el mal: "Definitivamente, yo siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella, yo jamás voy a poder sentir, no soy ese tipo de persona, y se lo juro que no lo digo por quedar bien, ella sabe perfectamente, que si ella está contenta y está feliz con quien sea, yo voy a estar contento".

Finalmente, señaló que él prefería quedarse con los mejores recuerdos que tienen juntos, asegurando que los pocos meses que estuvieron juntos, quiere recordarlos con cariño y seguir adelante. Destacó que el creador de Por Mujeres Cómo Tú, sigue dándole trabajo y siguen llevándose bien: "Pepe me acaba de grabar una canción que se llama ‘Hojas de otoño’, o sea, la puerta laboralmente nunca se cerró realmente, ni nunca me detuvo, nunca me bloqueó puertas como de repente ahí escuché, en lo personal siempre seguí trabajando".

