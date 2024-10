Harry Styles, devastado por la muerte de su amigo Liam Payne: "Fue un honor estar a su lado"

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido. – Harry Styles expresó su profunda tristeza tras la trágica muerte de Liam Payne, quien fue su compañero de One Direction. Payne falleció ayer 16 de octubre a los 31 años, por lo que Styles, de 30, rindió homenaje a su amigo a través de un mensaje emotivo en Instagram.

Su mayor alegría era hacer felices a otras personas, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía", escribió el cantante de As It Was, reflejando el impacto que tuvo Payne en su vida y en la banda que compartieron. Te podría interesar Zayn Malik "Éramos familia": Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne tras su trágica muerte

Liam Payne "Perdí un hermano": Louis Tomlinson reacciona con devastador mensaje a muerte de Liam Payne

Para quien no lo sepa, Styles y Payne formaron parte de la famosa banda One Direction, junto con Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. El grupo fue creado durante el concurso de canto británico The X Factor en 2010 y rápidamente se convirtió en una de las bandas de chicos más exitosas del mundo, con éxitos como What Makes You Beautiful, Best Song Ever y Story of My Life.

Sin embargo, la banda entró en una pausa indefinida en 2016, y los integrantes tomaron caminos separados. Mientras que algunos de los miembros alcanzaron el éxito como solistas, Payne enfrentó desafíos personales y profesionales.

De acuerdo con fuentes cercanas al cantante, Payne tuvo dificultades para encontrar su identidad artística en solitario, y eso afectó su bienestar. "Liam luchó por encontrar su camino como artista en solitario", reveló un conocedor de la industria a Page Six. "Esperaba replicar el éxito de One Direction, lo cual resultó inalcanzable".

Aunque enfrentó frustraciones al compararse con sus compañeros, Payne nunca dejó de apoyar públicamente a Styles y su éxito. En 2020, defendió al intérprete de Adore You cuando recibió críticas por aparecer con un vestido en la portada de Vogue. "Creo que es genial", comentó Payne en Capital Breakfast. "Harry está siendo libre y divirtiéndose, y nadie debería preocuparse por eso".

Lamentablemente, Payne también enfrentaba problemas de adicciones. La noche del 16 de octubre, el cantante cayó desde el balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. Las autoridades encontraron restos de drogas y alcohol en el lugar y sugirieron que Payne se encontraba en un estado de "inconsciencia parcial o total" al momento del accidente.

El reporte oficial indicó que la causa de su muerte fue por múltiples traumatismos que ocasionaron hemorragias internas y externas.

La familia de Payne emitió un comunicado expresando su pesar: "Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente".

Anne Twist, madre de Harry Styles, también lamentó la pérdida en sus redes sociales, escribiendo: "Solo un niño...", acompañado de un emoji de corazón roto.

Styles ha compartido en entrevistas anteriores que siempre mantuvo un vínculo especial con sus compañeros de banda, a pesar de las diferencias que surgieron tras la disolución del grupo. En los premios Grammy 2023, Payne celebró con orgullo el triunfo de Styles cuando ganó el Álbum del Año por Harry’s House.

Aunque Payne se encontraba lidiando con demonios personales, su legado como parte de One Direction y su carisma perduran en los corazones de sus seguidores y amigos. Styles, visiblemente afectado, concluyó su mensaje con un tono nostálgico: "Ojalá pudiera darle un último abrazo y despedirme como se merece".

La música y los recuerdos de Liam Payne seguirán vivos en sus fans, amigos y excompañeros, dejando un legado que no se apagará.

Fuente: Tribuna